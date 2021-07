Euro 2020 zwyciężyli Włosi, ale na turnieju najbardziej wygrały TikTok i Tyskie. „Idzie nowe”

Włosi ograli Anglików, a TikTok i Tyskie zwyciężyły z bukmacherami. Eksperci ocenili najlepsze kampanie reklamowe Euro 2020. Już niedługo kreacje piłkarskie zostaną zastąpione tymi, przygotowanymi na Igrzyska Olimpijskie.

Portal Wirtualne Media zapytał specjalistów z branży reklamowej o najlepsze kampanie zakończonego właśnie Euro 2020. Ich zdaniem, podczas turnieju nie było żadnych spektakularnych projektów reklamowych. – Niestety, trudno znaleźć marki, które zrobiły coś, co wykracza poza przyjęty od lat standard. Tradycyjnie widzimy głównie brandy piwne, napoje, rtv i przekąski. Są oczywiście smaczki jak Castorama, ale nie są to rzeczy przełomowe – powiedział Marek Gonsior, doradca marki i niezależny konsultant Marketers.

Zwycięscy Euro 2020

Zdaniem ekspertów, Euro 2020 wygrali nie tylko Włosi. Pod względem pozasportowym najlepiej na polskim rynku wypadły marki TikTok i Tyskie. Należy bowiem pamiętać, że już nie tylko reklamy telewizyjne, czy prasowe są targetowane na dany rynek. Podobnie jest z bandami reklamowymi, które widzimy podczas transmisji meczu.

Tyskie, czyli marka należąca do Kompanii Piwowarskiej w swojej kampanii na turniej nawiązała do promowanego od dłuższego czasu hasła „Przejdźmy na TY”. – Kampania o naszej narodowej otwartości bardzo dobrze wpisuje się w klimat turnieju oraz pokazuje polskich kibiców w pozytywnym świetle – tłumaczy Rafał Lampasiak, strategy director MullenLowe Group.

Marka poza reklamami telewizyjnymi, które były emitowane przed meczami oraz w przerwie i reklamami w prasie, zaangażowała się także m.in. we współprace z Kanałem Sportowym. Należący do Tomasza Smokowskiego, Mateusza Borka, Michała Pola i Krzysztofa Stanowskiego kanał youtubowy, prowadził codzienne, wielogodzinne rozmowy eksperckie oraz HejtParki, w których dzwoniących do studia widzów namawiano do „przejścia na TY”.

Sukcesem zakończyła się także kampania reklamowa TikToka, który był oficjalnym sponsorem Euro 2020. Eksperci zauważają, że jest to o tyle zaskakujące i trudne do porównania, że podczas poprzedniego turnieju tej rangi, platforma jeszcze nawet nie istniała.

– TikTok wykorzystał swoje możliwości, tworząc w swojej aplikacji filtry oraz efekty do filmów promujące Euro 2020. To działanie sprawiło, że ludzie dzielili się filmikami ze swoimi znajomymi, jednocześnie reklamując aplikacje, gdyż na każdym filmiku znajduje się znak wodny TikToka – powiedział dla Wirtualnych Mediów Jakub Maj, junior content specialist w agencji Kamikaze. – Wygląda na to, że idzie nowe, albo raczej biegnie i po drodze mu z piłką – dodaje Arek Siuda, dyrektor kreatywny Altavia Polska.

