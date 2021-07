InPost. Nie zdążysz odebrać przesyłki z paczkomatu? Lepiej, żebyś miał aplikację

Zmieniają się zasady przedłużania czasu na odbiór przesyłek z Paczkomatu. Do tej pory klient, któremu nie udało się dotrzeć do paczkomatu w wyznaczonym czasie, musiał wysłać sms premium. Od teraz możliwe będzie wydłużenie czasu na odbiór wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Nie będzie jednak można „zaprogramować” późniejszego odbioru już w chwili, gdy paczka trafi do maszyny, nawet jeśli klient wie, że nie da rady jej odebrać. Opcja „Przedłuż” uaktywni się dopiero 12 godzin przed upływem terminu odbioru lub 24 godziny w przypadku punktów InPost z ograniczonymi godzinami otwarcia. W ten sposób firma chce zachęcać klientów do odbierania paczek bez zbędnej zwłoki, tak by zwolnili skrytkę.

Nic za darmo

Wygoda kosztuje. Przedłużenie nie jest bezpłatne, lecz kosztuje 7,99 zł. Za usługę zapłacimy BLIK-iem, szybki przelewami DotPay i kartą płatniczą.

Jeśli jednorazowe przedłużenie nie wystarczy, klient może przedłużać korzystanie ze skrytki do oporu.

Kto często korzysta z paczkomatów, ale do tej pory nie zainstalował w telefonie aplikacji, powinien to zrobić. W przeciwnym razie ryzykuje, że jeśli paczka „wyjedzie” ze skrytki, bo czas odbioru nie został wydłużony, będzie musiał się pofatygować do oddziału InPost. W kraju działa tylko 50 takich oddziałów, więc może się okazać, że od najbliższego dzieli nas kilkadziesiąt kilometrów.

