Jeff Bezos dołączył do Richarda Bransona. Pierwszy załogowy lot rakiety New Shepard zakończony sukcesem

Jeff Bezos jest drugim miliarderem, który poleciał w kosmos. Najbogatszy człowiek świata poleciał pomógł także dwóm osobom spełnić marzenia i ustanowić dwa rekordy. Wraz z nim, poza jego bratem – Markiem – polecieli bowiem Wally Funk (najstarsza osoba w kosmosie) i Oliver Daemen (najmłodsza osoba w komosie). Po czterech minutach lotu świeżo upieczeni astronauci dotarli na wysokość 100 tys. metrów, czyli ponad umowną granicę kosmosu.

– To najlepszy dzień w moim życiu – powiedział Jeff Bezos zaraz po lądowaniu. – Byłem zaskoczony, jak łatwo się poruszać w stanie nieważkości. To jak pływanie – dodał.

Pierwszy z wielu lotów

Był to pierwszy załogowy lot rakiety New Shepard produkowanej przez należącą do Bezosa firmy Blue Origin. Jest to jeden z najpoważniejszych konkurentów SpaceX. Formy konkurowały m.in. o kontrakt NASA w programie Artemis, czyli misji, która w 2024 roku ma przetransportować ludzi ponownie na powierzchnię Księżyca.

Blue Origin zamierza jednak powtarzać loty takie jak dziś, dużo częściej. Pierwszy lot ma być dopiero początkiem długiego programu załogowych lotów turystycznych w kosmos.

Dwa tygodnie wcześniej podobnego wyczynu dokonał Richard Branson ze swoją firmą Virgin Galactic.

Czytaj też:

Jeff Bezos leci dziś w kosmos. Najbogatszy człowiek świata zabierze ze sobą najmłodszą i najstarszą osobę