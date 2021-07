Bezrobocie w Polsce znów poniżej 6 proc. Bez pracy mniej, niż milion osób

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego. Wyglądają one dość optymistycznie. Widać bowiem dalsze wychodzenie z kryzysu. W czerwcu osiągnęło ono poziom 5,9 proc., co stanowi spadek o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym, a także w stosunku rok do roku. W czerwcu 2020 r. stopa ta wyniosła 6,1 proc.

Poniżej miliona osób bez pracy

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2021 r. wyniosła 993,4 tys. wobec 1 026,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 026,5 tys. przed rokiem.

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowanych na początku lipca br. wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2021 r. spadła o 0,1 pkt proc. miesiąc do miesiąca do 6 proc. W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5 proc.

Jak wynika z opublikowanych 1 lipca danych Eurostatu, bezrobocie w maju wyniosło w Polsce 3,8 proc. Przełożyło się to na 650 tys. bezrobotnych.

