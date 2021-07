UOKiK znów ma zastrzeżenia do operatorów komórkowych. Dodatkowe opłaty bez wiedzy klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty kolejnym operatorom sieci komórkowych. Wcześniej były to Polkomtel (Plus) i T-Mobile Polska. Teraz podobne zastrzeżenia wystosowano wobec Orange Polska i P4 – operatorowi sieci Play.

Dodatkowe opłaty bez pytania

Prezes urzędu zarzuca kolejnym sieciom nieuczciwe praktyki wobec klientów. Wśród nich jest m.in. naliczanie opłat za dodatkowe usługi, które nie były częścią abonamentów.

„Włączenie dodatkowo płatnych usług zawsze musi odbywać się za wyraźną i świadomą zgodą konsumenta. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, powinno się to odbyć najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli zawarcia umowy. Jak pokazuje doświadczenie Urzędu, nie zawsze operatorzy o tym pamiętają” – podkreśla UOKiK.

– Już wcześniej praktyki uruchamiania płatnych usług telekomunikacyjnych bez świadomej zgody konsumenta kończyły się karami nakładanymi przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorców, utrzymywanymi następnie przez sądy – podkreśla Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Mówi o karach, które otrzymały Polkomtel i T-Mobile Polska.

Dwa nowe postępowania

Teraz niemal identyczne postępowania zostały wszczęte wobec P4 i Orange Polska. Zarzuty dotyczą pobierania od konsumentów płatności za aktywację usług dodatkowych bez uzyskania ich wyraźnej zgody.

– Konsultanci podczas rozmów sprzedażowych informowali konsumentów jedynie o wysokości abonamentu, nie wspominali o kosztach usług dodatkowych. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek usług musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą abonenta. Powinno to sprowadzać się choćby do wypowiedzenia przez niego słowa „tak” lub „nie”. Wyrażeniem zgody nie jest poinformowanie, że usługa zostanie włączona na jakiś czas za darmo i wskazanie, że konsument będzie mógł zdecydować, czy ją wyłączy. Brak dezaktywacji niechcianych usług nie może być uznany za zgodę na pobieranie płatności – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Usługi za które pobierano opłaty bez wiedzy użytkowników

UOKiK wskazał, które usługi budzą jego zastrzeżenia.

W przypadku Orange Polska chodzi o następujące usługi: „Halo granie”, „Cyber tarcza”, „Nawigacja Orange”, „Orange Smart Care”, „Gdzie jest dziecko”, „Bezpieczny internet” oraz „Internet mobilny z zapasowym pakietem danych”.

W przypadku P4 chodzi o: „Muzyka na czekanie”, „Ochrona internetu”, „Play NOW usługi dodatkowe TV”, „Pakiet 50 min” oraz „50 sms/mms do wszystkich”, „Bezpieczny internet”, „Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”, „Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci”, „100/200 minut do innych sieci komórkowych”.

