Wina owocowe premium są w Polsce coraz popularniejsze

25 mln zł – tyle jest już warty polski rynek win owocowych premium, wynika z najnowszych danych firmy Nielsen. W stosunku do poprzedniego roku to wzrost o 21 proc. A sam rynek wina w Polsce urósł w ostatnim roku o 7 proc. Jeszcze szybciej przyrasta segment win premium, bo na skutek pandemii konsumenci o wiele chętniej poszukują lokalnych produktów wysokiej jakości. Są w stanie zapłacić za nie więcej, o ile znają ich pochodzenie, a do ich producentów mają zaufanie. Wśród nich są także polscy winiarze, których liczba w 2020 roku wyniosła 329. I pomyśleć, że jeszcze dekadę temu nie przekraczała 30.

Wsparcie dla sadowników i winiarzy

W ciągu ostatnich pięć lat powierzchnia winnic w zwiększyła się w Polsce prawie trzykrotnie. Wciąż jednak zbiory winogron pozwalają na ograniczoną produkcję – jedynie około 700 tysięcy butelek lokalnych win. To niewiele, zważywszy na fakt, że zainteresowanie konsumentów jest dużo większe i stale rośnie. Podobnie jak zainteresowanie winami owocowymi premium. To efekt między innymi działania Fundacji Winiarnie Zamojskie, w 2019 roku powołanej przez Roberta Ogóra, prezesa Grupy AMBRA. Jej misją jest wpieranie polskich winiarzy i sadowników. Po dwóch latach działalności fundacja skupia już kilka roztoczańskich winnic, m.in.: Dwór Sanna, Winnica Zamojska, Winnica Lipowiec oraz Winnica Gronowscy. Wszystkie charakteryzuje limitowana, butikowa produkcja, ręczny zbiór winogron i pasja winiarzy.

– Roztocze to jeden z najczystszych regionów Polski. Łagodne wzgórza, lessowe gleby i mnóstwo słonecznych dni tworzą doskonałe warunki do uprawy owoców. Zbiera się tu 46 proc. całej krajowej produkcji porzeczek i 40 proc. agrestu, a dodajmy, że Polska jest drugim na świecie producentem porzeczek. Na Roztoczu znajdziemy 20 odmian porzeczek i 9 odmian gruszek – mówi Artur Dubaj, winemaker i główny technolog AMBRA.

A Robert Ogór dodaje: – Pomagamy winiarzom i sadownikom, zarówno w kwestiach formalnych, prawnych, sprzedażowych, jak i operacyjnych. Wierzymy, że rozwój polskiego winiarstwa i przemysłu przetwórczego może zmienić oblicze regionu i stać się fundamentem jego długofalowej strategii. Na całym świecie regiony winiarskie tętnią życiem, przyciągają turystów, tworzą miejsca pracy i są źródłem sukcesu ich mieszkańców – klaruje prezes Ambry.

Winiarskie tradycje Roztocza

Przypomnijmy: tradycje winiarskie Roztocza sięgają aż średniowiecza. Dzisiaj na Roztoczańskim Szlaku Winnic na nowo odradza się produkcja szlachetnych gatunków polskich win. I tak: Winnica Zamojska położona jest około 20 km na północ od Zamościa. Dzięki położeniu w specyficznym ekosystemie Roztocza w Winnicy Zamojskiej uzyskuje się zbiory winogron najlepszej jakości, z których produkuje się kilka gatunków win, w tym prestiżowy i nagradzany Solares. Z kolei położona w północno-zachodniej części Roztocza, około 80 km od Zamościa, Winnica Dworu Sanna, zlokalizowana jest na południowo-zachodnim i południowo-wschodnim stoku o nachyleniu około 35 proc. Dzięki temu winorośle mają zapewnioną największą możliwą ekspozycję na promienie słoneczne, a grona zbierane są ręcznie. Natomiast Winnica Gronowskich, położona na skraju Puszczy Solskiej, około 50 km od Zamościa, znajduje się w miejscu, gdzie dawniej rósł gęsty las. Od niego wzięła się nazwa wytwarzanych tu win – lukus – czyli po łacinie: ciemny gaj. Wina z winnicy są efektem wielkiej pasji i ręcznej pracy trzech pokoleń rodziny Gronowskich. Są rześkie, owocowe i pełne słońca, którego na Roztoczu jest wyjątkowo dużo.

Warto także wspomnieć o Winnicy Lipowiec, znajdującej się w urokliwej wsi Lipowiec, położonej nieopodal Roztoczańskiego Parku Narodowego, około 40 km na zachód od Zamościa. Jej historia rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to nasadzono pierwsze krzewy winne odmiany Dornfelder. Powstałe tu wina są efektem pasji, która przerodziła się w sposób na życie. Winnica od 2020 roku jest zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj też:

Prezes Grupy AMBRA: Tworzenia kultury winiarstwa w Polsce to projekt na długie dekady