Kalendarz nie mógł ułożyć się gorzej. W tym roku straciliśmy długi weekend sierpniowy

W tym roku ominie nas długi weekend sierpniowy. Gdyby 15 sierpnia (czyli święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli tzw. Matki Bożej Zielnej) wypadł w piątek lub poniedziałek, mielibyśmy trzydniowy weekend, a gdyby był to czwartek lub wtorek, małym kosztem jednego dnia urlopowego można by rozciągnąć weekend aż do czterech dni.

Nie tym razem. 15 sierpnia wypada w niedzielę, więc pracownikom nie należy się za to dzień wolny. Co innego, gdyby dzień ustawowo wolny od pracy wypadł w sobotę. Kodeks pracy przewiduje, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Najbliższym dniem ustawowo wolnym od pracy będzie 1 listopada. Wypada w poniedziałek, co jest dobrą informacją dla tych, którzy na groby bliskich jadą do innego regionu – zyskają na to bowiem cały weekend.

