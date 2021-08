Przez wypadki Tesli Elon Musk przestał być w poniedziałek najbogatszym człowiekiem świata

Po tym, jak od 2018 roku doszło do 11 wypadków z udziałem pojazdów Tesli z włączonym Autopilotem lub programem Traffic Aware Cruise Control, amerykański urząd do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) wszczął dochodzenie. Jego celem jest ustalenie, czy systemy te są bezpieczne.

Działania obejmą ponad 765 tys. aut Tesli modelu S, 3, X, Y wyprodukowanych w latach 2014- 2021. Auta tego modelu doprowadziły do zderzenia z samochodami służb ratowniczych. NHTSA skontroluje, czy technologia prawidłowo zareagowała na migające światła i specjalne malowanie w samochodach ratowniczych czy też zignorowała je i nie wzięła pod uwagę, że samochody uprzywilejowane mogą na drodze wykonywać manewry, których w normalnych okolicznościach nie spodziewamy się po uczestnikach ruchu.

Jeśli NHTSA dojdzie do wniosku, że system rzeczywiście jest błędnie zaprojektowany, może zobowiązać Teslę do naprawy samochodów. Agencja Reutera poprosiła firmę o komentarz, ale nie otrzymała go. Elon Musk przekonuje, że jego samochody autonomiczne są dziesięć razy bardziej bezpieczne niż samochody kierowane przez człowieka, bo wiadomo powszechnie, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem.

4 proc. wartości w dół to kilka miliardów straty

Informacja o wszczęciu dochodzenia doprowadziła do przeceny akcji Tesli o 4,32 proc. W efekcie majątek Elona Muska skurczył się o 7,56 mld dolarów, do 187 mld dolarów. W poniedziałek ustąpił więc Jeffowi Bezosowi pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Może to być chwilowa zmiana, bo jak widać, w przypadku ludzi, którzy posiadają tysiące akcji swoich spółek, wahnięcie o zaledwie 4 proc. może doprowadzić do „wyparowania” nawet kilku miliardów dolarów.

Wystarczy, że Tesla wprowadzi jakieś niespodziewane rozwiązanie technologiczne albo Elon Musk zapowie w tweecie jakąś nowość, a akcje mogą wystrzelić i w ciągu kilku godzin założyciel koncernu odbuduje swój majątek. Gorzej, jeśli okaże się, że autopilot w wybranych modelach Tesli był wadliwie zaprojektowany. Dochodzenie będzie jednak trwało co najmniej kilka miesięcy.

