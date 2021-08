Prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów na świecie. Rocznie zarabia ponad 1 mln dolarów

Czy słuchaliście kiedyś podcastu „The Diary of a CEO”? To obecnie jeden z najpopularniejszych podcastów biznesowych w Europie i składa się z rozmów z ludźmi biznesu. Od czterech lat prowadzi je Steven Bartlett, który w wieku 25 lat kupił prosty sprzęt do nagrywania i zaczął opowiadać o biznesie. Od tego czasu minęły cztery lata i jego podcast bardzo się sprofesjonalizował.Jego historię prezentuje CNBC.

Wcześniej Barlett założył firmę Social Chain, która działa na pograniczu mediów społecznościowych i reklamy społecznościowej. W 2019 roku firma weszła na giełdę papierów wartościowych w Dusseldorfie i zanotowała kapitalizację rynkową w wysokości 350 milionów dolarów. Długo nie zagrzała tam miejsca; w 2020 roku podjęto decyzję o jej wycofaniu.

Przede wszystkim konsekwencja

W ostatnim odcinku „The Diary of a CEO” Steven Bartlett wyjaśnił, jak doszedł do tego, że podcast nagrywany cztery lata temu w pokoju studenckim, dziś jest źródłem wiedzy o biznesie da ludzi na całym świecie, a wypowiedzi gości cytują poważne media. To również poradnik dla wszystkich, którzy nagrywają swoje programy i chcieliby zwiększyć zasięgi.

Po pierwsze: konsekwencja. Bartlett przyznał, że początkowo wydawał odcinki, kiedy mu się przypomniało: raz w środę, innym razem w sobotę, a później mogła być kilkutygodniowa cisza w eterze. Gdy jednak zaczął publikować w każdy kolejny poniedziałek, liczba słuchaczy „eksplodowała”. Przyzwyczaił swoich słuchaczy, że nowe odcinki pojawiają się w określonym dniu, wyrobił w nich nawyk regularnego zaglądania na swoją stronę.

- Konsekwencja odblokowuje wszystko — uczy cię, przyspiesza rozwój, a ponieważ odnosi się do treści i budowania grupy odbiorców, pomaga ustalić rytm, który sprawia, że wracają po więcej – powiedział Bartlett.

Nowe nagrania muszą być nie tylko na czas, ale przede wszystkim muszą być wartościowe. Przyznał, że kilkakrotnie zdarzyło mu się zrezygnować z publikacji rozmowy, gdy uznał, że jakościowo pozostawia wiele do życzenia.

Jak zarobić pierwszy milion

Przekonuje, że na sprzęt potrzebny do wyprodukowania dotychczasowych podcastów wydał około 40 tys. funtów na sprzęt, do tego dochodzi wynagrodzenie ośmiu osób, które go wspierają. Zapewnił, że „robienie podcastów może być wyjątkowo tanie, zwłaszcza jeśli nie chcesz, by towarzyszył mu obraz”.

Na pewno można ciąć koszty, ale jednak zarobki Bartletta są poza zasięgiem większości twórców. W ostatnim roku twórca zarobił na nim 1,2 mln dolarów. I nie oszukujmy się: oczywiście, jakoś programów była bardzo ważna, bo słaby produkt nie przyciągnie odbiorców, ale milion z hakiem pochodzi od reklamodawców. Początkowo Bartlett publikował reklamy, jakie pozyskała dla niego agencja reklamowa. Nie był jednak zadowolony z tej współpracy, bo agencja pobierała odpowiedni procent od każdej reklamy. Znalazł więc firmy, z którymi zawarł umowę o publikowanie reklam, już bez pośredników. Pomysł nie brzmi rewolucyjnie, ale Bartlett przekonuje, że tak właśnie zarobił swój pierwszy milion.

