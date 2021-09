Mięso z podłogi, ser spod buta. Wyciekło nagranie z restauracji McDonald's na Węgrzech

W lokalu sieci McDonald's na Węgrzech pracownicy w niewybredny sposób zabawiali się elementami szykowanej dla klienta kanapki. Jeden z nich pocierał plastrem sera o podeszwę swojego buta, podczas gdy inny dotykał gotowymi kotletami niezbyt czystej podłogi.

„Tak się dzieje, kiedy zamawiacie g***o bez cebuli i ogórka i macie nadzieję, że będzie świeże” – głosił podpis dołączony do nagrania. Rozbawieni pracownicy głośno śmieją się z całego zdarzenia i rzucają komentarze o „super serowym” burgerze. Następnie pobrudzone kawałki kanapki trafiają do bułki, czekającej już w kartonowym opakowaniu.

Choć nie podano lokalizacji restauracji ani nie pokazano, jak gotowy burger trafia do klienta, to przedstawiciele sieci od razu pospieszyli z przeprosinami. Pisali o „niedopuszczalnym” zachowaniu i zapewniali o wszczęciu dochodzenia. Telex.hu dodaje, że obaj pracownicy zostali już zwolnieni.

