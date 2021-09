Rowery towarowe przewiozą nawet 200 kg ładunku na raz. Gdzie w Polsce taka usługa?

Mieszkańcy stołecznego Miasteczka Wilanów i Służewca mogli w ostatnich dniach minąć się z ubranym w żółtą koszulkę lub bluzę kurierem DHL, który jeździł na nietypowym, bo wyposażonym w dużą skrzynię załadunkową, rowerze. To pilotaż nowej usługi, która na razie jest testowana w sąsiedztwie hubu przeładunkowego DHL przy ulicy Wirażowej. Wkrótce kurierzy rozjadą się po innych trasach i to nie tylko w Warszawie.

Ten elektryczny rower nazywa się DHL Chariot (po angielsku „Rydwan”) i jednorazowo może przewozić do 200 kg ładunku. Jak przekonuje firma, zakup takich „rowerów towarowych” podyktowany jest potrzebą ochrony środowiska. Mniejsza liczba aut na drogach cieszy wszystkich, którym cel ten leży sercu.

- Jeśli takich pojazdów będzie więcej, a przykłady z państwa zachodnich na to wskazują, to jest to krok w dobrą stronę i bardzo nas cieszy. Tym bardziej, że przełamuje przekonanie, że auto w mieście jest nieodzowne z uwagi na potrzeby transportowe - mówi Marcin Chlewicki ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

DHL rozwiezie niektóre paczki samolotami elektrycznymi

DHL Express zobowiązał się, że do 2050 roku osiągnie zerową emisję dwutlenku węgla i stopniowo zamierza przechodzić na pojazdy elektryczne. Firma deklaruje, że do 2025 r. 70 proc. usług będzie realizować czystymi środkami transportu. Ponadto stale optymalizuje trasy kurierskie i lotnicze.

Do 2030 roku chce powiększyć swoją europejską flotę dostawczych samochodów elektrycznych o ponad 14 tysięcy pojazdów. Na tym nie koniec: DHL Express zamówił 12 w pełni elektrycznych samolotów Eviation Alice w wersji towarowej. Mają zasilić flotę tej firmy do 2024 r. Żadna inna firma dotychczas nie dokonała takiego zakupu.

Eviation Alice to mały samolot elektryczny, który może przewieźć 9 pasażerów bądź zostać zaprojektowany jako frachtowiec do przewozu ładunków. Samolot może przewieźć 1200 kg ładunku, a jego zasięg wynosi do 815 km. DHL Express przekonuje, że ładowanie baterii na godzinny lot potrwa maksymalnie 30 minut i może odbywać się podczas załadunku i rozładunku.

Czytaj też:

Ratowanie klimatu będzie kosztować. Francuzi boją się, że ludzie wyjdą na ulice w proteście przeciw wyższym cenom energii