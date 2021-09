Książe Harry „przeprosił się” z Google

Po tym, jak książę Harry zrezygnował z pewnych obowiązków i przywilejów związanych z byciem członkiem rodziny królewskiej, próbuje realizować się w różnych obszarach biznesowych. W niektórych aktywnościach towarzyszy mu żona, w innych działa samodzielnie. W 2019 roku ogłosił projekt Travalyst, którego głównym celem jest promocja ekoturystyki na całym świecie.

Sussexowie musieli się tłumaczyć z podróży

„Travalyst dąży do tego, aby podróże były bardziej zrównoważone, aby pomóc chronić miejsca docelowe i przynosić korzyści społecznościom w dalekiej przyszłości, oraz aby umożliwić konsumentom dokonywanie bardziej przyjaznych dla środowiska wyborów podczas podróży”, wyjaśnili małżonkowie na profilu @SussexRoyal. Travalyst od początku współpracuje z takimi serwisami jak Booking.com, TripAdvisor i Visa.

Zaprezentowanie idei projektu zbiegło się w czasie z wydarzeniem, które pod znakiem zapytania postawiło dobre intencje Harry’ego. Otóż kilka dni przed premierą przedsięwzięcia, która odbyła się w Amsterdamie, wyszło na jaw, że małżonkowie wynajęli prywatny samolot, by polecieć na Ibizę. Zostali skrytykowani za to, że zamiast lecieć liniami pasażerskimi, wybrali najbardziej szkodliwy dla środowiska sposób podróżowania. Harry tłumaczył się przed kamerami, że „99 proc. życia spędza podróżując po świecie samolotami pasażerskimi”. - Czasami jednak okoliczności zmuszają mnie do korzystania z prywatnych odrzutowców, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, równowaga jest bardzo ważna – wyjaśniał w Amsterdamie.

Przed kilkoma dniami książę Harry poinformował, że Travalyst nawiązał współpracę z Google. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, przecież wiele firm chciałoby bliżej współpracować z tym „gigantem internetu”, ale gdy w radość z takiej współpracy wyraża książę Harry, może to wzbudzić zdziwienie. Wielokrotnie krytykował on wielkie firmy technologiczne, oskarżał je o wzmacnianie dezinformacji w tematach takich jak np. zmiany klimatyczne czy prawa człowieka. Szczególnie wiele gorzkich słów książę wypowiedział pod kątem firm technologicznych po szturmie na Kapitol na początku 2021 roku. Jego zdaniem zrobiły za mało, by potępić uczestników ataku i wyjaśnić lansowane przez nich kłamstwa na temat wyborów w USA i stanu demokracji.

Klamka jednak zapadła. Google pomoże Travalyst „w promowaniu zrównoważonych podróży, w tym opcji ekologicznego transportu i miejsc docelowych, które mają mieć mniejszy wpływ na środowisko” – wyjaśniono w komunikacie.

Kate Brandt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Google, powiedziała: „Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi wymaga od nas znalezienia rozwiązań na dużą skalę, a dotyczy to zwłaszcza podróży i turystyki. Współpracując z firmą Travalyst i naszymi partnerami branżowymi, dążymy do tworzenia narzędzi i technologii, które umożliwią podróżnym i firmom na całym świecie priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju”.

