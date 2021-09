Termin na zaszczepienie się upłynął. Linie lotnicze wręczyły wypowiedzenia

Szczepionka przeciwko koronawirusowi albo wypowiedzenie umowy – United Airlines trzeciej drogi nie przewiduje. O tym, że kontynuować zatrudnienie będą mogli tylko zaszczepieni, pracownicy dowiedzieli się w sierpniu. 593 osoby odmówiły przyjęcia szczepionki i otrzymały już wypowiedzenie. Początkowo firma planowała wysyłać niezaszczepionych na bezpłatne urlopy, ale grupka zatrudnionych wniosła sprawę do sądu o naruszenie prawa pracy – stąd decyzja o tym, by z niezaszczepionymi definitywnie się pożegnać.

– Wymagamy od wszystkich pracowników, by się zaszczepili, gdyż chcemy zapewnić wszystkim bezpieczeństwo – a prawda jest taka: każdy jest bezpieczniejszy, gdy wszyscy są zaszczepieni – napisali we wspólnym oświadczeniu dyrektor naczelny Scott Kirby i prezes Brett Hart. Zapewnili też, że decyzja o zwolnieniu prawie 600 osób była bardzo trudna.

Łagodniejszą politykę zastosowano wobec osób, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych lub religijnych. 2 tys. pracowników motywowało brak zaszczepienia którymś z tych powodów.

W sumie linie United Airlines zatrudniają 67 tys. pracowników. Inne amerykańskie linie lotnicze nie są aż tak radykalne, ale także sięgnęły po niekonwencjonalne środki, by przymusić pracowników do zaszczepienia się. Delta Airlines ogłosiły, że wprowadzą dopłatę do ubezpieczenia zdrowotnego dla niezaszczepionych. Wynagrodzenie takich pracowników będzie co miesiąc pomniejszane o 200 dolarów.

