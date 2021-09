Eurostat: Bezrobocie w Polsce bez zmian. Jeden z najlepszych wyników w UE

Kolejne dobre informacje płyną do Polski z Eurostatu. Unijny odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił dane dotyczące poziomu bezrobocia w krajach członkowskich za sierpień 2021 roku. Dla całej wspólnoty odnotowano wynik 6,8 proc., czyli o 0,1 pkt proc. lepiej, niż miesiąc wcześniej.

Polska podobnie jak w lipcu, zanotowała wyniki 3,4 proc., co daje jeden z najkorzystniejszych odczytów spośród wszystkich krajów wspólnoty. Co ciekawe, mimo identycznego wyniku procentowego, wykazano mniej osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne. W lipcu były to 582 tys., a w sierpniu 575 tys.

Najlepsi i najgorsi

Przed nami w sierpniowym zestawieniu znalazły się tylko takie kraje, jak: Czechy (2,9 proc.), Holandia i Malta (obie po 3,2 proc.). Po przeciwnej stronie skali znalazły się: Hiszpania (14 proc.), Grecja (13,2 proc.) i Włochy z wynikiem 9,3 proc.

Nieco lepiej wygląda także średnia, biorąc pod uwagę podział na płeć. Wśród kobiet średnie bezrobocie dla Unii Europejskiej spadło z 7,4 proc. w lipcu do 7,2 proc. w sierpniu. Wśród mężczyzn utrzymało się ono na poziomie 6,5 proc.

