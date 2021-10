Wielka transakcja Synthosu z zielonym światłem od KE. Polska firma wejdzie do ekstraligi biznesowej

Grupa Synthos otrzymała w czwartek zielone światło od Komisji Europejskiej na realizację transakcji przejęcia biznesu kauczukowego od Trinseo. Tym samym należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa spółka będzie jedną z największych w tej branży na świecie.

- Otrzymaliśmy bezwarunkową zgodę w założonym harmonogramie, niezmiernie się z tego cieszymy. Sukces mobilizuje nas do dalszej pracy, skupiamy się teraz na finalizacji transakcji oraz płynnym przejęciu biznesu i integracji obu organizacji - poinformował cytowany w komunikacie prezes firmy Zbigniew Warmuz.

Trinseo produkuje przede wszystkim kauczuk syntetyczny, ale również tworzywa sztuczne i lateksowe w miejscowości Schkopau w Niemczech. To właśnie ten fragment działalności przejął Synthos. To właśnie ten obszar, jak również wszystkie procesy oraz jednostki badawczo-rozwojowe, Synthos kupił od Niemców. Spółka ma nadzieję, że dzięki temu uda się jej wejść na wymagające, ale wysokomarżowe rynki, w tym azjatycki.

Firma szacuje, że przejęty zakład będzie w stanie wypracować w ciągu roku 50-60 mln euro zysku EBITDA. Do tego dochodzą efekty synergii, które powinny sięgnąć nawet 20 mln euro rocznie.

O firmie Synthos

Synthos to polskie przedsiębiorstwo branży chemicznej z siedzibą w Oświęcimiu. Jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków syntetycznych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Największą transakcją, jaką do tej pory zawarła spółka, był zakup Ineos Styrenics w 2016 roku. Koncern Sołowowa przejął tym samym trzy zakłady produkujące polistyren do spieniania (we Francji i Holandii) i stał się największym producentem EPS w Europie.

