Obietnice to za mało. Szefowie pięciu frakcji europarlamentu piszą do szefowej Komisji Europejskiej w sprawie Polski

Z uwagi na to, że Polska nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych regulujących działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona euro za każdy dzień działalności Izby. Kary zaczęto naliczać pod koniec października tego roku.

14 lipca wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE zobowiązała Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W międzyczasie Polska złożyła wniosek o uchylenie tego postanowienia, ale 6 października 2021 r. ówczesna wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta poinformowała o oddaleniu wniosku.

Kara ma być naliczana do dnia, w którym Polska wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r. lub do dnia wydania ostatecznego wyroku.

twitter

Europarlamentarzyści uważają, że obietnice to za mało

Widmo zapłaty kilkudziesięciu lub nawet kilkuset milionów euro to może nie być jedyną konsekwencją zaniechania. W poniedziałek pięć największych frakcji Parlamentu Europejskiego wysłało list do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Wzywają ją do tego, by powstrzymała się od zatwierdzania polskiego Krajowego Planu Odbudowy do czasu spełnienia wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy. Pod listem podpisały się Europejska Partia Ludowa, Socjaldemokraci, Liberałowie, Zieloni i skrajna lewica – informuje RMF FM.

Sygnatariusze napisali w liście, że „rząd, który podważa prymat prawa UE i narusza podstawowe zasady rządów prawa nie może zostać uznany za wiarygodny w materii zobowiązań”, Komisja nie może zająć stanowiska „zobowiąż się do przestrzegania w przyszłości, a my zapłacimy”. Obietnice to za mało, by uruchomić wypłatę pieniędzy, przekonują. Brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon dowiedziała się, że decyzję w tej sprawie osobiście podejmie szefowa KE Ursula von der Leyen.

Czytaj też:

Pieniądze dla Polski wstrzymane. Unijni dyplomaci: krajowy plan odbudowy pozostanie zawieszony