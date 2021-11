Sprawa Czarneckiego i konflikt Giertycha z prokuraturą. Trwa wymiana ciosów na szczycie

18 listopada sąd uchylił decyzję o zabezpieczeniu majątku Leszka Czarneckiego, uznał też, że właściciel m.in. Getin Banku nie uzyskał statusu podejrzanego. Informacje na ten temat publikował adwokat Czarneckiego Roman Giertych. Sprawa ma związek z aferą GetBack – według śledczych Czarnecki jest w nią zamieszany, ale sąd nie dopatrzył się, by ustalenia i środki użyte wobec niego przez prokuraturę były zasadne.

Gdy te doniesienia dotarły do mediów, Prokuratura Regionalna w Warszawie wydała komunikat, w którym otwarcie uderzyła w postanowienie sądu.

„W obecnej sytuacji wskutek skandalicznego działania sądów postępowanie przeciwko Leszkowi Cz. jest skrajnie utrudnione. (...). Niestabilne i chaotyczne orzecznictwo w tej sprawie zasługuje na skrajnie negatywną ocenę. Uniemożliwienie rozpoznania na sali sądowej sprawy osoby podejrzanej o gigantyczne oszustwa to działanie typowe dla adwokata, a nie niezawisłego sądu” – padło w komunikacie, pod którym podpisał się prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Roman Giertych o pozwie wobec prok. Sadusia. „Kłamliwe sformułowania”

Jeszcze tego samego dnia, gdy pojawił się komunikat prokuratury, głos zabrał Roman Giertych. Prawnik zatweetował:

„W imieniu pana dr. Leszka Czarneckiego pozywam pana prokuratora Marcina Sadusia za użyte w dzisiejszym komunikacie kłamliwe sformułowania odnoszące się do przegranej dziś przez prokuraturę sprawy. Domagamy się 250 tysięcy złotych na WOŚP oraz przeprosin”.

W innym tweecie Giertych dowodził, że pozew przeciwko autorowi komunikatu prokuratury „już się pisze”.

Prokuratura odpowiada Giertychowi. Do gry weszła PK

Na reakcję na zapowiedzi Giertycha nie trzeba było czekać, jednak odpowiedź nie przyszła ze strony Prokuratury Regionalnej, a Prokuratury Krajowej. Warto zaznaczyć, że śledczy dalej przedstawiają Leszka Czarneckiego jako Leszka C.

„Zapowiadany przez obrońcę Leszka C. pozew przeciwko rzecznikowi prasowemu Prokuratury Regionalnej w Warszawie nie ma podstaw prawnych i w opinii Prokuratury Krajowej jest nieudolną próbą wywarcia nacisku na rzecznika prasowego prokuratury przed rzetelnym informowaniem opinii publicznej o ustaleniach postępowania, w którego toku w stosunku do Leszka C. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach” – pisze w stanowisku Prokuratura Krajowa.

Jak zapewnia PK, wszystkie działania śledczych w sprawie Czarneckiego są legalne i mimo ostatniej decyzji sądu, postępowanie wobec niego będzie kontynuowane.

Czytaj też:

Afera GetBack. Leszek Czarnecki nieuchwytny dla prokuratury. Przedstawia zwolnienia lekarskie