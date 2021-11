Fizyk nuklearny, który dorobił się miliardów na kanapkach. Zmarł Peter Buck

Peter Buck zmarł 18 listopada 2021 roku, jednak Subway o jego śmierci poinformował w oficjalnym komunikacie kilka dni później. Nie podano też przyczyny zgonu 90-letniego współzałożyciela Subwaya, którego majątek w 2021 roku „Forbes” wycenił na 1,7 mld dolarów.

Peter Buck urodził się 19 grudnia 1930 roku i swoją karierę związał z fizyką – po doktoracie na Uniwersytecie Columbii pracował jako fizyk nuklearny w latach 1957-1978. Jednak majątku dorobił się na czymś zgoła innym, co na samym początku nie zapowiadało się na miliardowy biznes.

Od pożyczki na tysiąc do miliardów. Historia Bucka i Subwaya

W 1965 roku Peter Buck pożyczył synowi swojego przyjaciela, Fredowi DeLuce, tysiąc dolarów na otwarcie restauracji z kanapkami. 17-letni wówczas DeLuca miał tym małym biznesem dorobić na studia i tak wystartowało „Pete's Super Submarines” w Birdgeport w stanie Connecticut. W 1968 roku firma zyskała nową nazwę, teraz znaną na całym świecie – Subway.

Młodemu DeLuce interes szedł dobrze i to na tyle, że w 1974 wspólnie z Buckiem mieli już 16 sklepów – wylicza CNN.

W tym samym roku ruszyli z franczyzą swojego pomysłu, a liczba restauracji rosła. W 1986 roku otworzył się pierwszy Subway poza Ameryką Północną, a w tej chwili – to dane serwisu statista.com z czerwca 2021 – jest 41,6 tys. restauracji pod tym brandem na całym świecie.

Peter Buck już później, gdy ekspansja Subwaya przyniosła mu ogromne pieniądze, zaangażował się w działalność filantropijną. Wspólnie z żoną Carmen założyli w 1999 roku The Peter and Carmon Lucia Buck Foundation, poprzez którą wspierali różne inicjatywy. Z ich funduszu w ciągu kilku ostatnich lat z do różnych organizacji powędrowało około 216 milionów dolarów.

Drugi ze współzałożycieli Subwaya, Fred De Luca, zmarł w 2015 roku w wieku 67 lat.

