Ma 36 lat, doktorat z Zurychu i szuka polskiego leku na raka. Jest jednym z najmłodszych polskich milionerów

53 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż przed rokiem, trzeba było mieć, żeby na listę 40 przed czterdziestką w ogóle się dostać. Poniżej prezentujemy nowych bohaterów, którzy w tyku zadebiutowali w rankingu najmłodszych polskich milionerów.

Czytaj też:

Friz, Juroszek, Malinkiewicz, Krychowiak. Oto 40 najmłodszych milionerów w Polsce

11. Dawid Zieliński 36 lat

370 mln zł

W tym roku zadebiutował w naszym najważniejszym zestawieniu, czyli na liście 100 najbogatszych Polaków. Dawid Zieliński jest twórcą, prezesem i głównym udziałowcem Columbus Energy, krakowskiego instalatora paneli fotowoltaicznych. Firma jest wyceniana na warszawskiej giełdzie na ok. 1,2 mld zł. Po długiej hossie na akcjach, kurs Columbusa dramatycznie nurkuje. Przychody firmy wprawdzie rosną, ale zyski topnieją. Niepokój inwestorów budzi również wzrost zadłużenia spółki. Ratunkiem ma być emisja obligacji i nowych akcji, na którą inwestorzy patrzą niechętnie.

12. Olga Malinkiewicz 39 lat

309 mln zł

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się na liście 50 najbogatszych Polek. Jest twórczynią i udziałowcem warszawskiej spółki Saule Technologies. Firma zatrudnia 50 naukowców z ponad 17 krajów. Przez ostatnie 12 miesięcy razem z inżynierami z Korei Południowej, Japonii czy Wielkiej Brytanii pracowała nad pierwszą na świecie linią produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. Nalepiona na pokrywę laptopa, dach domu albo nawet lampę uliczną mogłaby zachowywać się tak jak dzisiejsze panele słoneczne, czyli za darmo produkować prąd ze słońca. Kilka dni temu podano, że firma Malinkiewicz jest wyceniana na ponad 900 mln zł. Wycena pojawiła się w związku z planowanym debiutem Saule na warszawskiej giełdzie.

13. Krzysztof Krawczyk 40 lat

252 mln zł

Jeden z pięciu głównych udziałowców giełdowej spółki Shoper. Firma dostarcza oprogramowanie, na bazie którego przedsiębiorcy mogą szybko i wygodnie założyć własny sklep internetowy i prowadzić sprzedaż w sieci. Z usług Shopera korzysta już ponad 20 tys. sklepów. Firma w tym roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie, gdzie jest wyceniana na ponad 2 mld zł. Krzysztof Krawczyk pełni w firmie funkcję dyrektora operacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży e-commerce.

13. Rafał Krawczyk 39 lat

252 mln zł

Młodszy brat Krzysztofa Krawczyka. W 2004 roku razem zakładali Shopera. Zaczynali od 5 tys. zł oszczędności. Dzisiaj ich firma jest wyceniana na ponad 2 mld zł. Rafał Krawczyk posiada taki sam pakiet akcji jak brat, jednak w przeciwieństwie do niego nie pełni żadnych funkcji w nadzorze czy zarządzie firmy.

20. Michał Walczak 36 lat

168 mln zł

Współzałożyciel oraz główny udziałowiec polsko-szwajcarskiej firmy Captor Therapeutics. Notowana na warszawskim parkiecie spółka zajmuje się rozwojem leków wywołujących celowaną degradację białek. Mają pomagać pacjentom z chorobami nowotworowymi i autoimmunologicznymi. Michał Walczak jest z wykształcenia biofizykiem. Ukończył studia na Uniwersytecie w Wirginii. Obronił doktorat na Politechnice Federalnej w Zurychu. Prywatnie pasjonat koszykówki, boksu, podróżowania i fotografii.

21. Karol Wiśniewski 25 lat

151 mln zł

W tym roku zadebiutował na naszej liście najbardziej wpływowych Polaków. Tym razem debiutuje w rankingu najmłodszych polskich milionerów. To pierwszy twórca internetowy, który zresztą się w nim pojawił. 25-letni Karol Wiśniewski, czyli popularny Friz, to twórca Ekipy, kanału YouTube, który tworzy 11 młodych ludzi. Ich losy śledzi ponad 2 mln subskrybentów. A filmiki z ich udziałem obejrzano już ponad 300 mln razy. Oprócz pokazywania dobrej zabawy, Ekipa weszła mocno w biznes. Produkują własne napoje, wydają płyty, kręcą lody, bo każdy już chyba słyszał o fenomenie lodów Koral sygnowanych logiem Ekipy. Dzieci pragnęły ich tak bardzo, że w internecie sprzedawano nawet same papierki.

Kilka tygodni temu media obiegła wiadomość, że Ekipa Holding, w której Friz ma 60 proc. udziałów chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Wraz z tą informacją pojawiła się wstępna wycena firmy Wiśniewskiego, która zelektryzowała część opinii publicznej. Biegły rewident oszacował wartość Ekipy na ponad ćwierć miliarda złotych, co zdaniem niektórych jest ogromną przesadą. Ekipa miałaby wejść na giełdę za pośrednictwem połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym, spółką już notowaną na małym parkiecie warszawskiej giełdy, którą kontroluje znany inwestor January Ciszewski. Jak na razie firmy podpisały plan połączenia, który ma się zmaterializować jeszcze w tym roku.

22. Jakub Suchanek 33 lata

103 mln zł

Większościowy udziałowiec spółki Prefa Group. Firma z siedzibą w Luboniu w województwie wielkopolskim zajmuje się produkcją prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych dla sektora budowlanego. Oprócz samego wytwarzania gotowych ścian, stropów, schodów czy balkonów, spółka stawia też własne obiekty. Jest właścicielem gruntów, na których na różnym etapie zaawansowanie realizowane są inwestycje dla ponad 1,2 tys. lokali mieszkalnych.

26. Marcin Olchanowski 36 lat

97 mln zł

Główny udziałowiec olsztyńskiej spółki Zortrax. Jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła dostarczać rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Ma w swojej ofercie sześć drukarek własnej produkcji. Stworzona zaledwie 8 lat temu firma działa już w 90 krajach, oferując swoje produkty poprzez sieć 130 partnerów. Wycena na warszawskiej giełdzie sięga 320 mln zł.

28. Łukasz Wojtyca 36 lat

76 mln zł

Kontroluje 30 proc. akcji w Ekipa Holding, która jeszcze w tym roku ma zadebiutować na warszawskim rynku New Connect. Więcej o firmie w notce o Karolu Wiśniewskim.

36. Tomasz Soból 40 lat

58 mln zł

Członek zarządu i jeden z udziałowców warszawskiego producenta gier Creepy Jar. Najnowszą produkcją studia jest Green Hell, symulator przetrwania w deszczowych lasach Amazonii. Gra sprzedała się w ponad 2 mln kopii. W skład firmy wchodzi 30 osób. W części to byli pracownicy Techlandu, czyli drugiego po CD Projekcie, największym producencie gier w Polsce. Doświadczenie, jakie zebrali przy produkcji takich hitów jak Call of Juarez, Dying Light czy Dead Island pozwoliło im utworzyć własną spółkę gamingową, a nawet zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Creepy Jar jest tam wyceniany na ponad pół miliarda złotych.

37. Łukasz Gralec 35 lat

54 mln zł

Kontroluje ponad połowę udziałów w warszawskiej spółce Erato Energy. To jedna z największych krajowych firm zajmujących się montażem fotowoltaiki na dachach polskich domów. Zrealizowała już ponad 2,6 tys. instalacji.

37. Marcin Misztal 37 lat

54 mln zł

Prezes i akcjonariusz wrocławskiego dewelopera i2 Development. Spółka działa na Dolnym Śląsku od 2012 roku. Od tego czasu zrealizowała 24 projekty, oddając do użytku ponad 82 tys. mkw powierzchni. Warszawski parkiet wycenia firmę na ponad 110 mln zł. Marcin Misztal ukończył Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Kontroluje 45-proc. pakiet akcji w i2 Development.