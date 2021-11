Kolejki na poczcie to przeszłość? W przyszłym roku 2 tysiące nowych automatów

Poczta Polska chce przyzwyczajać swoich klientów do odbierania paczek nie tylko w placówkach pocztowych, ale również, a może przede wszystkim w automatach. Niekwestionowanym liderem w tym segmencie jest InPost, który do tej pory ustawił 15 tys. paczkomatów i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale narodowy operator też ma ochotę na kawałek rynku. Jego urządzenia mają się znajdować m.in. w sąsiedztwie sklepów Biedronka.

Sojusz poczty i Biedronki

To nie jedyny obszar współpracy PP i największej sieci dyskontów w kraju. Od kilkunastu tygodni klienci mogą odbierać przesyłki w sklepach Biedronka, dzięki czemu zyskały one status placówki pocztowej i jako takie, mogą być otwarte w niedziele (przynajmniej do czasu, bo wkrótce zaczną obowiązywać bardziej surowe przepisy ograniczające niedzielny handel).

W 2021 roku automaty do wydawania i nadawania przesyłek mają stanąć przy 750 sklepach, a w przyszłym roku PP chce uruchomić kolejne 2 tys. urządzeń. Znajdą się one nie tylko przy sklepach Biedronka, ale również w sąsiedztwie placówek pocztowych raz, co niewykluczone, innych sklepów. Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, w rozmowie z serwisem Wiadomości Handlowe przyznał, że kierowana przez niego spółka prowadzi rozmowy z innymi podmiotami.

– Firmy analityczne wskazują, iż rynkowi daleko do nasycenia i istnieje jeszcze wiele tzw. białych plam. Tempo rozwoju sieci automatów będzie oczywiście pochodną tego, jak zostaną one przyjęte przez naszych klientów, w tym e-commerce, ale także od efektywności projektu. Nasza strategia działania opiera się na założeniu multikanałowości rozwijanej równolegle. Oprócz automatów mamy już przecież sieć click&collect, liczącą 17 tys. punktów, a także oferujemy dostawy pod wskazany adres – dodał.

Ile paczkomatów „pomieści” Polska?

Kilka dni temu serwis Wiadomości Handlowe wyliczył, że pod koniec 2022 r. w Polsce działać może nawet 30 tys. automatów paczkowych. Obok paczkomatów InPostu są również urządzenia Allegro, PKN Orlen, AliExpress i Poczta Polska. I to nadal nie zaspokoi wszystkich potrzeb rynku. Dyrektor zarządzający Swipbox Polska, duńskiej firmy produkującej i instalującej urządzenia pocztowe, które następnie działają w barwach konkretnych firm kurierskich, powiedział, że „potencjał polskiego rynku ocenia na ok. 40-50 tysięcy urządzeń do zainstalowania w perspektywie najbliższych kilku lat”.

Nierentowne placówki pocztowe

Sieć Poczty Polskiej obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Prezes przyznał, że dzisiaj 70 proc. z nich jest nierentownych.

– Sektor bankowy rok po roku likwiduje swoje oddziały stacjonarne, największe banki zamykają nawet 20-30 proc. placówek rocznie. Jednak Poczta Polska ma nieco inną rolę i funkcję, gdyż jest nie tylko spółką działającą biznesowo, ale też instytucją, która ma swoją misję (…) W wielu miejscach, chociażby w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, Poczta Polska to – obok komisariatu czy komendy policji oraz placówki ochotniczej straży pożarnej – namacalny dowód istnienia i ciągłości państwa polskiego – powiedział. Podkreślił, że nie chce likwidować placówek, ale „otwartym pytaniem jest to, w jaki sposób powinny być one dalej finansowane”.

