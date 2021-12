„Trzeba mieć coś z deklem”. Polityk Konfederacji bojkotuje kawiarnię za przepis, który dotyczy całej gastronomii

Takiego ciosu sieć Costa Coffee się nie spodziewała. Znany głównie ze swoich internetowych wystąpień i wykładów na temat wolnego rynku polityk Konfederacji Sławomir Mentzen, właśnie postanowił zbojkotować kawiarnie. Poszło o przepis, który dotyczy... wszystkich lokali gastronomicznych.

Mentzen Bojkotuje Costa Coffe

Polityk swojej decyzji poinformował we wpisie na twitterze. Odniósł się do zdjęcia ulotki, którą klienci mogą zobaczyć w lokalach sieci. Chodzi o informację dotyczącą tego, że osoby niezaszczepione nie mogą korzystać z miejsc siedzących przy wyznaczonych stolikach. W swoim oburzeniu na konkretną sieć kawiarni zapomniał dodać, że identyczne przepisy – zgodnie z zaleceniami rządu – obowiązują od 1 grudnia we wszystkich lokalach gastronomicznych w Polsce.

„To w Costa Coffe mnie już nie zobaczą. Należy bojkotować firmy, które z własnej głupoty wprowadzają segregację. Trzeba mieć coś z deklem, żeby na poważnie uzależniać możliwość skorzystania z krzesła od zaszczepienia. Niezaszczepieni mają stać obok krzesła?” – napisał na swoim profilu twitterowym polityczny celebryta.

Costa Coffe odpowiada

Na oburzenie niedoszłego posła Konfederacji odpowiedzieli przedstawiciele sieci Costa Coffee. W komentarzu na Facebooku oficjalne konto sieci udzieliło precyzyjnych informacji na temat nowych warunków korzystania z ich lokali.

„Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 grudnia, a którym podlegamy, możemy udostępnić tylko 50% miejsc klientom. Wybrane stoliki musimy oznakować jako wyłączone z użytkowania – stąd na niektórych stolikach pojawia się informacja. Do limitów wskazanych w ograniczeniach nie wliczają się osoby zaszczepione, co nie oznacza, że nie mogą przebywać w naszych kawiarniach osoby niezaszczepione. Ponadto informacja nie dotyczy całej kawiarni, ale tylko tych konkretnych stolików, na których się pojawiła” – napisała sieć w komentarzu na Facebooku.

