CD Projekt z szansą na ugodę w USA za „Cyberpunka 2077”

Zarząd spółki CD Projekt otrzymał informacje o postanowieniu amerykańskiego sądu zawieszenia postępowania tzw. „motion to dismiss”, w związku z przystąpieniem do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody. Sprawę polskiemu studiu wytoczyli amerykańscy inwestorzy po premierzy gry „Cyberpunk 2077” w grudniu 2020 roku.

CD Projekt: potencjalna ugoda nie oznacza, że zgadzamy się z zarzutami

W informacji prasowej przesłanej przez CD Projekt spółka podkreśla, że przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody w nie oznacza akceptacji ze strony spółki żadnych zarzutów zawartych w pismach procesowych złożonych przez stronę powodową.

W ramach pozwu spółka CD Projekt oraz trzech członków zarządu: Adam Kiciński, Piotr Nielubowicz i Michał Nowakowski zostali oskarżeni o wprowadzenie w błąd inwestorów poprzez fałszywe informacje na temat gry przed jej premierą 10 grudnia 2020 roku. Skutkiem tego miały być straty nieświadomych inwestorów, po tym, jak akcje CD Projektu spadły po premierze gry.

Rok po premierze CD Projekt nadal naprawia Cyberpunka 2077

Premiera „Cyberpunka 2077” spotkała się z licznymi kontrowersjami. Największą było działanie gry na konsolach poprzedniej generacji, przede wszystkim PlayStation 4. Problemy z grą były na tyle duże, że „Cyberpunk 2077”, jako pierwsza gra w historii, została całkowicie wycofana z oficjalnego sklepu PlayStation. Była to też pierwsza gra, która została przywrócona do sklepu. Pomniejszymi problemami były wycięte elementy gry, które wcześniej były reklamowane oraz rozdmuchane oczekiwania graczy. Rok po premierze część zespołu pracuje nad poprawkami do gry.

