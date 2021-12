Elon Musk pyta internautów o radę. „Myślę o tym, żeby rzucić pracę”

Elon Musk wybiera się na emeryturę? Tak zasugerował w twicie, który zamieści na portalu w nocy z 9 na 10 grudnia czasu polskiego. „Myślę o rzuceniu pracy i zostaniu pełnoetatowym influencerem. Co o tym sądzicie?” – napisał i rozpoczął prawdziwą burzę w komentarzach. Na wpis odpowiedział między innymi jeden z bardziej znanych youtuberów – MrBeast, który zaproponował, że nauczy Muska, w jaki sposób zdobywać jak najwięcej wyświetleń pod filmami na youtubie.

Elon Musk rzuci pracę? Spór o podatki i problemy z silnikami raptor

Wpis Elona Muska jest prawdopodobnie nawiązaniem do realiów, w których przyszło mu żyć w ostatnich tygodniach. Niemal każdy jego wpis na twitterze wywołuje falę komentarzy, a bardzo często także duże zmiany kursów akcji spółek, o których pisze. Wielokrotnie pokazywał także, że w ten sam sposób potrafi „sterować” wartością poszczególnych kryptowalut. W ostatnim czasie pytał nawet użytkowników twittera, czy ma się pozbyć części udziałów w Tesli, aby opłacić podatek.

Podatki to jeden z tematów, które w ostatnim czasie trzymają się Muska. W USA rozpoczęła się bowiem głośna dyskusja i debata polityczna o tym, czy miliarderzy nie powinni w większym stopniu dorzucać się do budżetu państwa. Elon Musk wielokrotnie tłumaczył, że nie płaci podatków, ponieważ takie jest prawo w USA. Nie pobiera on żadnych pensji ani premii, więc nie może odprowadzać podatku dochodowego. Sprzedaż akcji Tesli (o którą też pytał internautów) była pokazem tego, że dopiero pozbycie się udziałów i namacalne wzbogacenie się, sprawia, że musi odprowadzić daninę dla państwa.

To jednak niejedyny temat, który mógł skłonić Muska do pytania o emeryturę. W ostatnich tygodniach miliarder coraz głośniej mówi o tym, że rozwój rakiety Starship, od której zależy przyszłość SpaceX, jest zagrożony. Chodzi o ogromne problemy w produkcji silników Raptor, które napędzają oba elementy pojazdu. W mailu do pracowników firmy Elon Musk miał napisać, że sprawa jest niezwykle poważna i jeśli nie uda się rozwiązać problemu, to SpaceX zbankrutuje.

