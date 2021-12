Zaskakujące dane GUS. Obalają mit powszechnej pracy zdalnej

Mit powszechnej pracy zdalnej właśnie upadł. Przyglądając się wypowiedziom ekspertów, czy trendom w niektórych branżach można było żyć w przekonaniu, że zjawisko pracy z domu w czasie pandemii jest dużo bardziej powszechne, niż pokazują dane. Właśnie mit został obalony przez Główny Urząd Statystyczny.

„W końcu września 2021 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem 'Popyt na pracę' wyniósł 5 proc. i było to o 0,8 pkt proc. mniej niż w końcu września 2020 r. W trzecim kwartale skala wykorzystania pracy zdalnej w sektorze prywatnym była wyższa niż w sektorze publicznym” – czytamy w komunikacie.

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej pozostało największe w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

„Udział pracujących zdalnie w podmiotach tej wielkości wyniósł 6,8 proc., było to o 0,9 pkt proc. mniej niż w trzecim kwartale 2020 r. W podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób pracę zdalną świadczyło 2,4 proc. pracujących, natomiast w podmiotach od 10 do 49 osób 2,5 proc”. – czytamy dalej.

Praca zdalna najbardziej popularna w Warszawie

W stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym, podał GUS.

„Niemal co 7. pracujący wykonywał tam pracę zdalnie w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej. Wśród pozostałych regionów zastosowanie omawianej formy pracy w realiach zagrożenia epidemicznego w najmniejszym stopniu miało miejsce w regionie świętokrzyskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywało po 0,5 proc. pracujących” – podał GUS.

W sekcji informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez niemal 51 proc. pracujących, podał GUS.

„W stosunku do pozostałych sekcji stosunkowo duży udział pracujących objętych tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wystąpił również w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – podał GUS w informacji.

