Efekt pandemii nadal działa. Polacy pokochali zakupy przez internet

– Na koniec grudnia 2021 r. liczba zarejestrowanych sklepów internetowych wyniosła nieco ponad 52,3 tys., co sprawia, że polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.

Kolejne lockdowny bardzo wzmocniły pozycję e-sklepów. W 2020 i 2021 roku przybyło po około 8 tysięcy sklepów internetowych. Polacy na tyle polubili zakupy online, że choć od wielu miesięcy bez przeszkód można robić zakupy w centrach handlowych, to zakupy na odległość cieszą się niesłabnącą popularnością. W parze z popularnością e-sklepów idzie „zbrojenie się” firm kurierskich. InPost oddał do użytku już 16 tysięcy paczkomatów i rozwija się dalej. W najbliższych kwartałach firma chce więcej uwagi poświęcić małym miasteczkom i wsiom, na których do tej pory była obecna w niewielkim stopniu.

„Rz” zwraca uwagę na to, że w sieci kupujemy nie tylko elektronikę czy ubrania, ale coraz częściej również żywność. Auchan rozwija partnerstwo z platformą Everli, a Biedronka z Glovo. Wciąż pojawiają się tez nowi gracze, np. do kolejnych miast wchodzi sklep internetowy Barbora.

