Były szef GIS: Osoby niezaszczepione wystawiają się na strzał. Co pięćdziesiąta z nich może umrzeć

Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, znany z tego, że w bardzo charakterystyczny sposób prowadził kampanie GIS za czasów swojej kadencji, dość otwarcie mówi o szczepieniach. – Osoby niezaszczepione wystawiają się na strzał. Co pięćdziesiąta z nich może umrzeć – powiedział na antenie Radia Zet.

Restauracje i obiekty sportowe tylko dla zaszczepionych

Co zrobić, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wariantu Omikron? Zdaniem byłego szefa GIS sprawa jest dość oczywista.

– Ja proponuję już od kilku miesięcy to, co obowiązuje w innych krajach Europy. Wejście do lokali gastronomicznych, obiektów sportowych, czy nawet do komunikacji publicznej, możliwe tylko dla osób z certyfikatami. Nie jest dobrym rozwiązaniem, tylko zmniejszenie procentu osób niezaszczepionych. Upilnowanie tego nie jest proste – powiedział Marek Posobkiewicz.

Były szef GIS wskazał także, że są przykłady, które pokazują, że takie rozwiązania nie są dla społeczeństwa bardzo szokujące. Opowiedział o swoich doświadczeniach z niektórych lokali gastronomicznych.

– Niektórzy przedsiębiorcy, którzy wprowadzili już zakaz wejścia osobom niezaszczepionym. Kilkukrotnie nie mogłem do takich miejsc wejść, mimo że jestem trzykrotnie zaszczepiony. W lokalu po prostu nie było już miejsc. Ludzi myślących, którzy chcą, aby takie bezpieczne miejsca były, jest dużo. Nie możemy być zakładnikami mniejszości, która nie myśli o sobie i o innych – dodał.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki mówi o paszportach covidowych. Będzie specjalna ustawa?