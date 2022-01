Obowiązkowa praca zdalna dla administracji. Poznaliśmy szczegóły rozporządzenia

Przed kilkoma dniami minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że część urzędników ma pracować zdalnie i w ten sposób chronić się przed niepotrzebnymi kontaktami z innymi ludźmi. To element walki o ograniczenie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa.

– Podjęliśmy decyzję o przejściu na pracę zdalną w administracji publicznej, za wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane w sposób tradycyjny, by odpowiadać na potrzeby obywateli – zapowiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaapelował przy tym do pracodawców, by „gdzie tylko to możliwe, przechodzili na pracę zdalną”. – Sytuacja robi się trudna – dodał.

Koronawirus. Administracja zostaje w domu

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest już projekt rozporządzenia, które kieruje pracowników do pracy z domu. „Przewiduje się modyfikację przepisów dotyczących wykonywania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych zadań o charakterze publicznym” – czytamy w dokumencie.

I dalej: „Zadania te mają być realizowane w trybie pracy zdalnej, na zasadach określonych przepisami art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Obowiązek pracy z domu ma dotyczyć wszystkich urzędników, ale przewidziano wyjątki. Fizycznie w pracy będą się pojawiać pracownicy administracji, których obecność „jest niezbędna do zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej”.

Najprawdopodobniej przełożeni odpowiedzialni za funkcjonowanie poszczególnych działów będą wyznaczać pracowników, których obowiązek pracy zdalnej nie będzie dotyczył.

Nowe zasady mają zapewnić zmniejszenie liczby kontaktów między pracownikami urzędów administracji publicznej z osobami z zewnątrz. „W konsekwencji wprowadzenia tych rozwiązań ma zostać zmniejszone ryzyko powstawania tzw. ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co ma zapobiegać występowaniu oraz potencjalnie przerywać łańcuch zakażeń tym wirusem w ww. miejscach” – czytamy w uzasadnieniu.

Nie podano, kiedy rozporządzenie ma zacząć obowiązywać, ale można się tego spodziewać w najbliższych dniach.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Tak źle nie było od kwietnia – raport z 20 stycznia 2022