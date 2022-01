Rekordowy rok Totalizatora Sportowego

W 2021 Totalizator Sportowy obchodził 65-lecie istnienia, w tym roku zyskał też nowego ambasadora, Roberta Lewandowskiego.

– Rok 2021 był dla Totalizatora Sportowego wyjątkowy, ponieważ świętowaliśmy Jubileusz 65-lecia spółki, ale także po raz kolejny pobiliśmy finansowe rekordy – mówił podczas konferencji prasowej Olgier Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. - Mimo że publikacja szczegółowych wyników finansowych nastąpi za kilka tygodni, to już teraz z przyjemnością mogę poinformować, że kolejny rok z rzędu mogliśmy przekazać na polski sport i kulturę narodową większe środki niż w latach ubiegłych. W 2021 roku było to aż 1,155 mld złotych. Dla porównania w roku 2020 osiągnęliśmy wynik 1,048 mld złotych. To przede wszystkim zasługa naszych klientów, którzy są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce oraz pracowników Totalizatora Sportowego. Bez nich osiągnięcie tak wspaniałego wyniku nie byłoby możliwe.

Robert Lewandowski ambasadorem Totalizatora Sportowego

Ogłoszeniu współpracy z Robertem Lewandowskim, Ambasadorem 65-lecia Totalizatora Sportowego, towarzyszył spot wizerunkowy. W kolejnych miesiącach zaprezentowano pozostałe trzy części kampanii: pierwszą pod hasłem #WielkieChwile i drugą – #WspólneEmocje, w której spółka zachęcała do kibicowania Biało-Czerwonym podczas najważniejszych wydarzeń sportowych. W trzeciej części Totalizator Sportowy dziękował graczom LOTTO za ich wkład we wspieranie sportu i kultury w Polsce.

Jednocześnie Totalizator Sportowy zrealizował wiele niestandardowych działań, które upamiętniły 65. rocznicę jego powstania, jak np. ekologiczny mural o łącznej powierzchni 690 m², który wciąż można podziwiać przy głównej siedzibie firmy, czy akcję „Bądź częścią flagi”, w ramach której na fasadzie Dworca Centralnego zawisła biało-czerwona flaga kibiców o powierzchni 420 m². Ponadto odbył się również konkurs na plakat, w którym wzięło udział ponad 350 uczestników i nadesłano 632 prace. We wrześniu 2021 roku w trasę ruszyło Muzeum Mobilne Totalizatora Sportowego – dotychczas przejechało ponad 6,8 tys. km i odwiedziło je ponad 100 000 osób. Firma była także partnerem głównym XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.