Nagrody agencji ISBNews rozdane. Poznaliśmy zwycięzców

W trzeciej edycji gali nagród i wyróżnień „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce” agencja ISBnews uhonorowała firmy i instytucje prowadzące swoją działalność w sposób transparentny, uczciwy wobec kontrahentów i partnerów oraz hołdujące zasadom społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w czwartek, 27 stycznia br., w Pałacu Kultury i Nauki. Patronat honorowy nad galą pełnili Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W kategorii „Najbardziej Wiarygodny Prezes” nagrodę odebrał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek – za doprowadzenie, mimo przeciwności i oporów ze strony konkurentów rynkowych, do fuzji z Grupą Lotos, czyli spełnienie bardzo rygorystycznych wymagań Komisji Europejskiej. Co prawda, podpisanie umów z Aramco oraz MOL-em nastąpiło na początku br., ale wszystkie prace trwały przez 2021 r.

Nominowani w tej kategorii byli także: Marcin Chludziński, prezes KGHM, Michał Sołowow, właściciel firmy, Synthos, Krzysztof Pawiński, współzałożyciel spółki Maspex oraz Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty.

Sponsoring sportu i medycyna

W kategorii „Najbardziej Wiarygodny w Polskim Sporcie” zwyciężył PKN Orlen – największa polska firma jest obecna przy największych sukcesach polskiego sportu. Jest partnerem wicemistrzów Europy w siatkówce, lekkoatletów, którzy zdobyli 8 medali na igrzyskach w Tokio. Wspiera także motosport ze srebrnym medalistą w żużlu oraz zdobywcą podium Rajdu Dakar i zespół F1 Alfa Romeo Racing. Wspiera także Wisły z Płocka i Krakowa, koszykarzy Legii Warszawa, a także imprezy masowe.

Nominowani byli także: 4F, X-Kom, Comarch i Janusz Filipiak i Grupa PGE

Agencja ISBNews przyznała także nagrodę w kategorii „Najbardziej Wiarygodny w Medycynie”. Zwycięzcą jest Polfa Tarchomin – za rozpoczęcie budowy Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych i fabrykę produkcji form jałowych oraz aktywne włączenie się w walkę z koronawirusem. Firma jako pierwsza przestawiła swoją produkcję na płyn do dezynfekcji, który do dziś jest dystrybuowany do instytucji publicznych, szkół itp. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" są jedną z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie. Działa na rynku od 1823 roku. Obecnie zatrudnia niemal 1 000 osób, w większości w fabryce w Warszawie. Zakład posiada ok. 30 linii produkcyjnych wytwarzających ponad 300 produktów, co daje około 20 mln opakowań leków rocznie.

Nominowani w tej kategorii byli: GeneMe, Amgen, StethoMe i Grupa Polpharma.

Nagrody ISBNews również dla przemysłu

„Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Budowlanym i Deweloperskim” został Budimex – doświadczony, rzetelny i solidny wykonawca na rynku polskim i w Europie Środkowej, obecny w prawie wszystkich segmentach budownictwa, podejmujący się najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć budowlanych. Stawia na odpowiedzialny biznes z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, ekologii i programów społecznych. Od lat pewny partner dla klientów i akcjonariuszy.

Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała firma Pekabex – lider nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce, działający w przyszłościowej branży prefabrykacji. Jest obecny w Polsce i na rynkach zagranicznych, zwiększa produkcję i systematycznie poprawia wyniki finansowe.

Nominowani byli także: Skanska Property Poland, MLP Group i Torpol

„Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Energetycznym i OZE” to zdanie ISBNews PGE. Grupa PGE to jeden z największych wytwórców energii odnawialnych w Polsce. Administruje 4 elektrowniami szczytowo pompowymi, 29 elektrowniami wodnymi 17 farmami wiatrowymi oraz 5 elektrowniami fotowoltaicznymi. Według słów prezesa, długoterminowy cel Grupy PGE to neutralność klimatyczna do 2050 r., ale już do 2030 r. ma nastąpić zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc. Do 2030 r. spółka przeznaczy na inwestycje 75 mld zł.

Nominowani byli: ZE PAK, ML System, Polenergia, oraz Grupa Famur.

Nagrody dla patrzących w przyszłość

Agencja nagrodziła także firmy, które radzą sobie szczególnie dobrze w branżach cechujących się innowacjami. W kategorii „Rewolucjonista” przyznano dwie równorzędne nagrody. Zdobyły je: StethoMe – Polski startup opracował i wdrożył do produkcji bezprzewodowe stetoskopy. Ta innowacja – pomyślana jako pomoc w szybszym wykrywaniu zaostrzeń i monitorowaniu chorób układu oddechowego (głównie dla chorujących na astmę) – okazała się pomocna w opiece nad chorymi na COVID-19. Dziś StethoMe jest stosowany w rządowym programie opieki domowej (DOM) jako element opieki przedszpitalnej dla chorych na koronawirusa. StethoMe to inteligentne urządzenie medyczne do monitorowania układu oddechowego w warunkach domowych. Pacjent przykłada urządzenie do klatki piersiowej i postępuje według wskazówek wyświetlanych w aplikacji. Po badaniu pacjent otrzymuje wynik, który określa, czy zostały wykryte nieprawidłowe dźwięki osłuchowe w układzie oddechowym oraz ich rodzaj. Link do zarejestrowanych nagrań/wynik badania można wysłać do lekarza i w razie konieczności umówić się na e-wizytę, usługę oferowaną w ramach telemedycyny. Za pomocą Ste thoMe można również precyzyjnie monitorować choroby przewlekłe układu oddechowego, takie jak astma.

Drugim laureatem jest JR Holding – za najbardziej dynamiczny rozwój w sektorze venture capital, nowa wizja dla rynku NewConnect. Wyróżnienie trafiło do SEAT – za stworzenie modelu samochodu Formentor, który jest pierwszym autorskim samochodem marki CUPRA. Projektanci samochodu, który rewolucjonizuje kategorię SUV, obok świetnych osiągów samochodu postawili na unikalny design.

Nominowani byli także: HitDuck i NaturalAntibody.

W kategorii „Najbardziej Wiarygodny w sektorze Tech i IT” zwyciężyła firma IFS – Za wkład w rozwój narzędzi biznesowej transformacji technologicznej oraz popularyzację rozwiązań chmurowych wśród polskich przedsiębiorstw. Wyróżnienie otrzymał e-point – za innowacyjne rozwiązania software, z którymi spółka realizuje dynamiczny rozwój zagraniczny.

Nominowani byli również: Avengam AB SA i Screen Network.

Wręczono także Nagrodę Specjalną ISBnews. Otrzymały ją trzy podmioty:

Stowarzyszenie Graj Legalnie – za kompleksową działalność mającą na celu stworzenie optymalnych warunków do legalizacji biznesów zakładów wzajemnych, uczciwą konkurencję i odpowiedzialność za graczy. Organizacja powstała w 2016 roku i wspiera operatorów – posiadających zezwolenie ministra finansów – w funkcjonowaniu wskomplikowanym otoczeniu prawnym i konkurencyjnym.

Bank Pekao – początki bankowości prywatnej w Pekao S.A. sięgają 1997 roku, co oznacza, że jest najstarszą bankowością prywatną w Polsce. Bank w naturalny sposób dostosowuje ofertę do zmieniających się trendów rynkowych i trafnie odpowiada na potrzeby klientów. W 2021 r. zaowocowało pozyskaniem 400 Kont Private Banking, a doradztwem inwestycyjnym zostało objętych 4 mld zł nowych aktywów.

Pekao TFI – pionierów zawsze cechuje odwaga i konsekwentne dążenie do celu przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Tak też było z naszym dzisiejszym laureatem, który 30 lat temu pod swoim żaglem wskazał Polakom kurs po nieznanym nam wtedy oceanie wspólnego inwestowania. Pekao TFI, przez wiele lat największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, od lat uczy nas, jak inwestować i oszczędzać na przyszłość. Tak skutecznie, że obecnie zarządza ponad 20 mld zł i należy do wielkiej trójki polskich TFI

Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Paliwowym i Chemicznym

W tej kategorii przyznano dwie równorzędne nagrody. Zwyciężyły:

Anwim – spółka konsekwentnie buduje stacje paliw Moya i nieprzerwanie od kilku lat jest najszybciej rozwijającą się siecią Polsce, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo w porównaniu do wielkości sieci. Spółka z roku na rok realizuje zapowiedzi dotyczących liczby posiadanych stacji.

PERN – w 2021 roku spółka sfinalizowała znaczną część projektów w ramach rozpisanego na kilka lat programu megainwestycji. Firma oddała do użytku 180 tys. m3 nowych pojemności na paliwa – 7 zbiorników bazach w Małaszewiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejowcu. PERN rozpoczął także realizację kolejnego etapu rozbudowy pojemności na paliwa. Ponadto spółka rozpoczęła budowę rurociągu Boronów-Trzebinia, a także sfinalizowała rozbudowę Terminalu Naftowego w Gdańsku o 390 tys. m3 pojemności magazynowych na ropę naftową.

Nominowani byli także: Ciech, Zakłady Azotowe Puławy i Unimot

„Najbardziej Wiarygodna Instytucja Finansowa” to zdaniem ISBNews PKO Banki Polski – bank regularnie wypracowuje rekordowe zyski, a wynik netto za III kw. 2021 r. wyniósł prawie 1,3 mld zł, niemal 77 proc. więcej r/r rok. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP przekroczyły poziom 400 mld zł. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi 76 proc., a IKO ma już 6 mln aktywacji.

Nominowani byli: Standard Chartered, Skarbiec TFI, Quercus TFI i Polski Standard Płatności

Ostatnią kategorią była „Najbardziej Wiarygodna Spółka”. Nagroda trafiła do Grupy Alumetal. Jest to jeden z najnowocześniejszych i ciągle rozwijających się producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych. Zdolności produkcyjne zakładów Grupy Alumetal wynoszą 270 tys. ton rocznie. Nagrodę otrzymuje za realizację przychodów ze sprzedaży przekraczających cele strategiczne i świetne radzenie sobie w niełatwym otoczeniu branżowym, przy jednoczesnym kontynuowaniu inwestycji.

Nominowani byli również: Budimex, Grupa Kapitałowa Integer i PERN.

Partnerami gali byli: Agencja SE, Bank Pekao, Dan Cake, Inka, KGHM Polska Miedź, LPP, Manager Business Hub, Manufaktura Dzika Szynka, Maspex, Penod Ricard, Taurus, Tymbark, Żabka Polska.