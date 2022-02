Firmy transportowe przenoszą się do Niemiec. Niższe podatki, przyjazna administracja i zrozumiałe przepisy

Koszty działalności porównywane do polskich, a do tego sprawniejsza administracja i stabilne przepisy – to powody, dla których polskie firmy transportowe coraz częściej decydują się zarejestrować w Niemczech. Zainteresowani muszą być gotowi wyłożyć wysoki depozyt.