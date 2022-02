Lidl z milionową pomocą dla Ukraińców. Biedronka rozdaje pieniądze pracownikom

Wojna na Ukrainie trwa. Kolejne organizacje i przedsiębiorstwa ogłaszają zbiórki pieniędzy, ubrań, żywności, czy środków higieny, które zostaną przekazane walczącym Ukraińcom, a także uchodźcom uciekającym przed wojną.

Wobec tragedii na Ukrainie obojętne nie pozostały również dwie największe sieci handlowe. Zarówno Lidl, jak i Biedronka ogłosiły, że będą wspierać Ukraińców. Każda z nich znalazła na to inny sposób.

Lidl z milionową pomocą dla Ukraińców

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie Lidl poinformował o kilku ważnych akcjach. Po pierwsze sieć przekaże najpotrzebniejsze produkty na cel działań humanitarnych. Ich wartość to ponad milion złotych.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu naszej firmy to więcej niż wieloletnia strategia to także gotowość, aby każdego dnia reagować w sposób wspierający dobro społeczności lokalnych – troskę o lepsze jutro. Dlatego też Lidl Polska przekazuje ponad 1 000 000 zł wsparcia produktowego na cel działań humanitarnych prowadzonych na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego koordynowanych przez Caritas Polska oraz Polską Akcję Humanitarną. Wybraliśmy działanie poprzez wiarygodnych partnerów, aby najskuteczniej nieść pomoc w postaci żywności, napojów, odzieży, tekstyliów domowych oraz innych aktualnie niezbędnych produktów” – przekazała w oświadczeniu Lidla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Lidl będzie pomagał również swoim pracownikom. Sieć zapewniła, że Ukraińcy, którzy są zatrudnieni przez Lidl Polska i zdecydują się wyjechać na Ukrainę w celu ewakuacji swoich bliskich, będą mieli zagwarantowaną możliwość powrotu do pracy. Lidl pomoże również znaleźć miejsca zakwaterowania dla rodzin swoich ukraińskich pracowników. Sieć poinformowała, że pomoże w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na pracę wszystkim Ukraińcom, którzy będą chcieli podjąć pracę w Lidlu. Firma podkreśliła przy tym, że „tworząc kolejne nowe miejsca pracy, jest otwarta na pracowników każdej narodowości” .

Biedronka wypłaci pracownikom z Ukrainy 1000 zł wsparcia

W piątek 25 lutego Biedronka poinformowała, że wszyscy obywatele Ukrainy zatrudnieni przez sieć na podstawie umowy o pracę otrzymają 1000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego. „W imieniu wszystkich pracowników Biedronki w Polsce chcemy przekazać ukraińskim koleżankom i kolegom najszczersze wyrazy wsparcia i pełnej solidarności w tym niezwykle trudnym czasie. Mamy nadzieję, że wy i wasi najbliżsi będziecie bezpieczni, a trwający kryzys szybko znajdzie swoje pokojowe rozwiązanie” – napisał w komunikacie Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Sieć poinformowała również, że pracuje nad uproszczoną ścieżką zatrudniania rodzin pracowników oraz wsparciem dla Ukraińców.

