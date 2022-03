Wojna Rosja – Ukraina. Szwajcaria nakłada nowy pakiet sankcji na Rosję

Szwajcaria zablokowała możliwość eksportu do Rosji większości produktów, odcięła rosyjskie banki od systemu SWIFT, zamroziła aktywa rosyjskich oligarchów związanych z Władimirem Putinem. Szwajcaria idzie w ślady Unii Europejskiej i wprowadzi jej sankcje ustanowione 1 marca, chociaż wcześniej wprowadziła sankcje w ograniczonym zakresie, aby zachować swój neutralny status.

Szwajcaria nakłada sankcje na Rosję

Zakaz eksportu do Rosji dotyczy przede wszystkim technologii, które mogą wspomóc Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Są to m.in. towary i technologie z branży lotniczej, kosmicznej i paliwowej. Eksport tych towarów jest zakazany bez względu na to, kto w Rosji jest ich finalnym odbiorcą. Embargiem objęto także usługi wspierające wymienione branże, jak ubezpieczenia, inspekcje, naprawy i wsparcie finansowe.

Rosyjskie banki, w tym rosyjski bank centralny nie będą mogły prowadzić transakcji z bankami w Szwajcarii. Zablokowana zostaje możliwość udzielania pożyczek oraz przyjmowania depozytów. Szwajcaria dołączy do Unii Europejskiej w odcięciu Rosji od systemu SWIFT, a banki Gazprom i Sberbank zostały wyrzucone ze szwajcarskiego stowarzyszenia banków.

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szwajcarski minister ostrzegł, że Szwajcaria może spodziewać się problemów z dostawami energii jeśli konflikt będzie się pogłębiał.

