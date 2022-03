Wojna Rosja – Ukraina. Kolejna firma przestaje sprzedawać gry w Rosji

Francuski gigant branży gier wideo, który w swoim portfolio posiada m.in. serie „Assasins Creed”, „Far Cry” i popularną grę sieciową „Rainbow Six: Siege”, podjął decyzję o wycofaniu sprzedaży z Rosji.

Ubisoft zawiesza sprzedaż gier w Rosji

Przedstawiciel Ubisoftu potwierdził w rozmowie z Reutersem, że firma wstrzymuje sprzedaż fizyczną i cyfrową swoich gier klientom na terenie Rosji. Firma ma swoje biuro w Moskwie oraz w Odessie, w Ukrainie.

W tej chwili nie wiadomo na razie, czy Ubisoft wstrzyma także oferowanie usług sieciowych w Rosji. Wiązałoby się to z odcięciem graczy, którzy już kupili gry od możliwości grania online. W przypadku tytułów, których rozgrywka polega wyłącznie na grze online, np. „Rainbow Six: Siege” lub „For Honor”, wiązałoby się to z całkowitym odbiorem możliwości gry.

Ubisoft to kolejny wydawca gier wideo, który nałożył własne sankcje na Rosję za inwazję sąsiedniej Ukrainy. Wcześniej Electronic Arts oraz Blizzard Entertainment, dwóch kluczowych graczy, wstrzymało sprzedaż fizyczną i cyfrową gier oraz innych dóbr cyfrowych (dodatków i mikrotranskacji) w Rosji i Białorusi.

Sprzedaż wstrzymały także polskie studia i wydawnictwa. Pierwszy był CD Projekt, który zablokował możliwość kupowania gier ze swojej kolekcji („Wiedźmin”, „Cyberpunk 2077”), firma zablokowała także możliwość korzystania ze swojego sklepu internetowego GOG.com. W ślad za nim poszło studio Bloober Team, twórca „The Medium” i „Observera”.

