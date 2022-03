Wojna Rosja – Ukraina. Stany Zjednoczone wprowadzają embargo na rosyjską ropę. Ile straci Rosja?

Jest to kolejna sankcja nałożona na Rosję przez administracje Bidena. Nie będzie ona wyjątkowo odczuwalna przez Rosję, bo eksport ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych wynosi mniej niż 1 proc. całkowitego eksportu tego paliwa z Rosji i jednocześnie stanowił w 2021 ok. 3,5 proc. amerykańskiego importu ropy.

– Rosyjska ropa nie będzie już przyjmowana w amerykańskich portach, to decyzja, która jest popierana przez obie partie. Podjęliśmy te decyzje po rozmowach z partnerami w Europie. Rozumiemy, że nasi partnerzy w Europie nie będą mogli podjąć podobnej decyzji. Możemy wiec podjąć ten krok, gdy inni nie mogą. Pracujemy z partnerami, aby uniezależnić ich od rosyjskiego paliwa – mówił Joe Biden.

Amerykański prezydent powiedział, że podjęty krok ma zadać kolejne rany Putinowi, ale jego skutki będą odczuwalne także w USA. Joe Biden ostrzegł, że obrona wolności w Ukrainie będzie kosztować także Amerykanów, ale dużo bardziej Rosję.

– Pakiet sankcji nałożonych przez Zachód już rujnuje rosyjską gospodarkę. Jeden rosyjski rubel jest wart mniej niż amerykański cent. Odcięliśmy banki od systemu SWIFT i odcinamy dostawy do technologii. Wiele firm same podjęło decyzje o zawieszeniu działalności w Rosji. Departament Sprawiedliwości razem z partnerami z Europy szukają i zatrzymują jachty i nieruchomości rosyjskich oligarchów, aby także oni odczuli skutki - mówił Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że wojna Putina już jest odczuwalna przez amerykańskie rodziny przy dystrybutorach paliwa, a jego najnowsza decyzja jeszcze podniesie ceny. Jednocześnie dodał, że jego administracja robi wszystko, aby organiczyć ceny, m.in. uruchomione zostały rezerwy strategiczne ropy.

– Ukraina nigdy nie zostanie pokonana przez Putina, może zająć miasto, ale nie zajmie kraju. Jeśli dziś nie wesprzemy Ukrainy, to cena tego jutro będzie jeszcze wyższa. Ukraińcy obronią swoją demokrację i wolność. My będziemy ich wspierać w tej walce. Wojna Putina w Ukrainie pozostawi Rosję słabszą, a świat bardziej zjednoczony i silniejszy – mówił Joe Biden.

Największymi odbiorcami rosyjskiej ropy są Chiny (23 proc.), Holandia (9,4 proc.), Niemcy (6,28 proc. (Korea Południowa 5,03 proc.) i Polska (4,18 proc.).

W Polsce udział rosyjskiej ropy w rynku paliwowym wynosi 67,5 proc. Równie wysoko uzależnione od rosyjskiej ropy kraje to Słowacja (78,4 proc.), Litwa (68,8 proc.), Finlandia (66,8 proc.).

USA nakładają embargo na rosyjską ropę. Europa się wacha

Do nałożenia embargo na wszystkie rosyjskie paliwa (ropę, gaz i węgiel) nawołuje w Europie premier Mateusz Morawiecki. Spotyka się to ze sprzeciwem przede wszystkim z Niemiec, które oprócz ropy importują także znaczne ilości gazu ziemnego z Rosji.

W 2021 roku Stany Zjednoczone wydały na import rosyjskiej ropy 4,71 mld dolarów. Rosja jest trzecim największym eksporterem ropy na świecie (po Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich). W 2021 na eksporcie tego paliwa Rosja zarobiła ok. 110 mld dolarów.

