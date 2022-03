Wojna Rosja – Ukraina. Ferrari wstrzymuje produkcję samochodów dla Rosjan i przekazuje pieniądze na pomoc Ukraińcom

Środki zostaną przekazane Czerwonemu Krzyżowi i wysokiemu komisarzowi ONZ ds. uchodźców, a także lokalnym fundacjom z włoskiego regionu Emilia-Romagna, które pomagają Ukraińcom osiedlającym się w tym włoskiem regionie.

Ferrari przekazuje 1 mln euro organizacjom charytatywnym

Pieniądze trafią także do organizacji Chernobyl of Maranello, która wspiera dzieci z regionu Czarnobyla w Ukrainie na pomoc uchodźczym rodzinom, które będą przebywać w okolicach firmy.

Dodatkowo Ferrari podjęło decyzję o wstrzymaniu produkcji samochodów na rynek rosyjski do odwołania.

Prezes włoskiego producenta samochodów, Benedetto Vigna wydał oświadczenie, w którym mówi, że solidaryzuje się ze wszystkimi Ukraińcami dotkniętymi kryzysem humanitarnym. Vigna dodał, że choć liczy na szybki powrót do dialogu i pokojowego rozwiązania, to nie może pozostać obojętny na cierpienie. Prezes Ferrari zadeklarował, że jego firma dołączy do innych, które niosą natychmiastową pomoc w tej sytuacji.

Ferrari dołączyło do listy producentów samochodów, którzy postanowili zawiesić działalność Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Marki, które podjęły działania to:

Ford, General Motors (GMC, Chevrolet, Cadillac), Toyota, Grupa (Audi, Seat, Skoda, Porsche), BMW (MINI, Rolls-Royce), Volvo i Volvo Trucks, Daimler (Mercedes), firma planuje sprzedać swoje udziały w rosyjskiej firmie Kamaz, Renault, firma posiada udziały w rosyjskim AvtoVaz, producencie Łady, Jaguar, Land Rover, Honda, Suzuki, Mazda, Hyundai.