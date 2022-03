Play zwiększa zasięg na Ukrainie. Sieć rozstawiła mobilne nadajniki sygnału

Spółka P4, operator sieci Play poinformował właśnie o rozstawieniu kilkunastu mobilnych stacji bazowych przy granicy z Ukrainą. Oznacza to, że Ukraińcy, a także wolontariusze znajdujący się na terytorium Ukrainy, będą mieli lepszy zasięg komórkowy i ułatwiony dostęp do internetu mobilnego. Stacje zostały rozstawione w województwach lubelskim i podkarpackim.

„Uruchamiamy kilkanaście mobilnych stacji bazowych na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego w pasie przygranicznym. Zapewniamy ciągłość usług w związku za wzmożonym ruchem z Ukrainy” – napisano na oficjalnym profilu twitterowym Play Polska.

Play wspiera Ukrainę

To nie pierwsza akcja Play, która ma na celu wsparcie Ukrainy i osób uciekających przed wojną do Polski. Operator oferuje w punktach recepcyjnych darmowe hotspoty Wi-Fi i startery z kartami SIM, możliwość doładowania urządzeń mobilnych i skorzystania z telefonu ułatwią potrzebującym kontakt z bliskimi i dostęp do informacji.

„Chcąc zapewnić możliwość kontaktu z rodzinami i dostępu do informacji przybywającym do Polski uchodźcom w związku z obecną sytuacją w Ukrainie, operatorzy Play i UPC wspólnie zorganizowali punkty wsparcia na przejściach granicznych” – czytamy na stronie operatora. Zapewniono także pakiety bezpłatnych rozmów z ukraińskimi operatorami. Wśród nich są Kyivstar, Vodafone, lifecell. Ma to dać możliwość kontaktu z członkami rodzin, którzy pozostali w kraju. Kobiety, które musiały opuścić Ukrainę, będą mogły się skontaktować ze swoimi mężami, czy synami, którzy służą w armii.

