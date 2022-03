Jedna z najbardziej znanych firm na rynku gier zawiesza działalność w Rosji. „Musimy stać po stronie tych, którzy cierpią”

O Games Workshop słyszał niemal każdy, kto kiedykolwiek interesował się tematyką gier bitewnych, planszowych, czy komputerowych. Marki Warhammer: Age of Sigmar i Warhammer 40k, które należą do firmy, odcisnęły też swoje piętno na popkulturze. Są to jedne z najbardziej znanych gier bitewnych, na podstawie których powstały gry komputerowe, animacje, komiksy, czy nawet książki.

Rosjanie nie kupią Warhammera

Od dziś rosyjscy hobbyści nie kupią już figurek i produktów dostarczanych przez Games Workshop. Będzie to możliwe wyłącznie do wyczerpania zapasów, lub w zagranicznych sklepach (jeśli tylko będzie możliwość wykonania przelewu).

„Jesteśmy wstrząśnięci okropnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w Ukrainie. Nasze myśli są ze wszystkimi, których dotknęły działania Rosji” – czytamy w oświadczeniu firmy Games Workshop. „W świetle tych wydarzeń, Games Workshop zawiesza całą sprzedaż produktów z linii Warhammer w Rosji” – czytamy także. „Nie pojęliśmy tej decyzji z łatwością. Wiemy, że w Rosji jest wielu pasjonatów, którzy nie popierają wojny. Mimo to musimy stać po stronie tych, którzy cierpią” – napisano. Należy zwrócić uwagę, że w krótkim oświadczeniu nie padło ani razu słowo „wojna”. Games Workshop wspomina tylko to "wydarzeniach, które mają miejsce na Ukrainie".

Brytyjka firma postanowiła w bardzo ostrożny i wycofany sposób przedstawić swoje stanowisko. Games Workshop zrozumiał prawdopodobnie, że każdy kolejny dzień funkcjonowania na rosyjskim rynku będzie się wiązał z coraz większym problemem wizerunkowym.