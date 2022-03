Europejska Agencja Kosmiczna włącza się do sankcji. Zawiesza misję na Marsa, którą miała realizować z Rosją

Misja ExoMars zostaje zawieszona. W ramach programu w kierunki Marsa jeszcze w 2022 roku miał zostać wystrzelony łazik. Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała jednak, że ze względu na wojnę na Ukrainie, a także sankcje nałożone przez Unię Europejską, dalsza współpraca z Roskosmosem jest obecnie niemożliwa.

„Jako międzyrządowa organizacja zobligowana do przeprowadzania programów kosmicznych w zgodzie z wartościami europejskimi, głęboko ubolewamy nad ofiarami i tragicznymi konsekwencjami agresji na Ukrainę. Biorąc pod uwagę wpływ naukowej eksploracji kosmosu, ESA jest w pełni zgodna z sankcjami nałożonymi na Rosję przez państwa członkowskie” – czytamy w oficjalnym komunikacie Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zawieszenie misji na Marsa

W dniach 16-17 marca w Paryżu odbyło się spotkanie ciała zarządzającego ESA, na którym jednogłośnie zadecydowano, że kontynuacja misji ExoMars w obecnej formie jest niemożliwa. Chodzi głównie o współpracę z rosyjską agencją kosmiczną Roskosmos. Dyrektor Generalny ESA został zobligowany do zawieszenia misji i przeanalizowania możliwości na przeprowadzenie jej bez udziału Rosjan.

Rosyjska agencja wycofała także wszystkich swoich naukowców z centrum startów ESA w Gujanie Francuskiej. Oznacza to, że wszystkie misja, które miały zostać wykonane przy użyciu rakiety Sojuz, także zostają zawieszone. Są wśród nich programy Galileo M10, Galileo M11, Euclid i EarthCare. ESA będzie pracowała nad dostosowaniem dotychczasowych misji do możliwości użycia należącej do ESA rakiety Ariane 6.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bez zmian

ESA poinformowała także, że mimo zawieszenia wspomnianych już programów, funkcjonowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie zostanie zaburzone. W tym projekcie ESA od początku współpracuje z Roskosmosem. „Głównym celem jest kontynuacja bezpiecznej działalności ISS, w tym zapewnienie bezpieczeństwa załogi” – czytamy w oświadczeniu.

Roskosmos reaguje

W odpowiedzi na oświadczenie Europejskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos poinformował, że zamierza przeprowadzić misję na Marsa samodzielnie „choć przygotowania do niej potrwają kilka lat”.

