Ukraina. Leroy Merlin odłączył pracowników od komunikacji wewnętrznej firmy

Pracowniczka działu HR w ukraińskiej dywizji Leroy Merlin, Ludmiła Dziuba, poinformowała na LinkedInie, że 800 ukraińskich pracowników firmy zostało odciętych od systemu komunikacji korporacyjnej.

Kobieta informuje, że wewnętrzne kanały komunikacji Leroy Merlin w Ukrainie były wykorzystywane do organizowania opieki medycznej i pomocy humanitarnej pracowników, którzy znaleźli się w strefie działań wojennych.

Leroy Merlin w Ukrainie odciął pracowników od komunikacji

„Wszyscy pracownicy Leroy Merlin Ukraina stracili ze sobą kontakt. W czasie, gdy wielu naszych pracowników jest w niebezpieczeństwie, w okupowanych, zbombardowanych rejonach pod gruzami. Właśnie rozbijają nas takie działania Grupy (Leroy Merlin – red.)”, pisze Ludmiła Dziuba.

Z wpisu kobiety można wywnioskować, że system komunikacji korporacyjnej został wyłączony ze względy na zagrożenia atakiem hakerskim. We swoim wpisie pracownica działu HR pyta, jakie systemy informatyczne, które potencjalnie mogą zostać zaatakowane, mogą być porównane do zagrożenia życia pracowników, którzy zostali odcięci od systemu komunikacji w krytycznym momencie.

„Prosimy o jak najszybsze przywrócenie firmowych środków komunikacji pracownikom. Nie pozwólmy, by śmiertelne niebezpieczeństwo dopadło ludzi w stanie bezradności! Czy cyberbezpieczeństwo może być ważniejsze od człowieczeństwa i życia pracownika?”, - apeluje i pyta pracownica Leroy Merlin.

Na firmę spadła fala krytyki po tym, jak postanowiła kontynuować działalność w Rosji, gdy większość zachodnich firm wycofuje się z tego rynku lub co najmniej ogranicza działalność. Leroy Merlin należy do francuskiej grupy Association Familiale Mulliez, do której należy też Auchan i Decathlon. Wszystkie trzy firmy pozostały w Rosji.

W Polsce na firmy spadła krytyka i zapowiedzi bojkotu firm. Z polskim oddziałem Leroy Merlin współpracę zerwał Kanał Sportowy, a także kanał HGTV.

