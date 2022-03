Producent kurtki Putina odcina się od niego. Nie chce więcej rosyjskich klientów

Nie ma jasności co do tego, czy prezydent Rosji Władimir Putin pojawił się na stadionie w Moskwie, gdzie 200 tys. ludzi świętowało ósmą rocznicę aneksji Krymu, czemu towarzyszyło wydarzenie artystyczne o absurdalnej nazwie „Koncert dla świata bez nazizmu”. Przyjęty gorącymi owacjami Putin kreślił scenariusze przyszłej potęgi Rosji i obiecał przybyłym, że wszystkie cele Kremla zostaną osiągnięte.

Marka Loro Piana odcina się od Putina

W trakcie przemówienia telewizja państwowa na krótko przerwała jego wypowiedź w połowie zdania i pokazała wcześniej nagrany materiał z pieśniami patriotycznymi, ale później Putin pojawił się ponownie na ekranach telewizorów. Niezależnych obserwatorów sprowokowało to do zadania sobie pytania, czy prezydent na pewno pojawił się na stadionie na Łużnikach czy też był to zwykły fotomontaż na potrzeby telewizji.

Zainteresowanie wywołał także strój Putina: kurtka ekskluzywnej włoskiej marki Loro Piana. W sklepach kosztuje ona około 1,5 mln rubli (ok. 59,5 tys. złotych). Jej właściciel zaprzeczył, by miał jakąkolwiek umowę z Putinem i zapewnił, że firma wstrzymała dostawy do Rosji i pomaga Ukrainie poprzez organizacje dobroczynne.

„Putin powinien zastanowić się, co każe przeżywać narodowi ukraińskiemu” – oświadczył włoski biznesmen.

