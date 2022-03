Premier Morawiecki spotkał się z prezesem Google'a. Wręczył mu prezent od ukraińskich dzieci

Sundar Pichai, szef Alphabet, czyli właściciela Google, YouTube i wielu innych, przebywa z wizytą w Polsce. Spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła takich tematów, jak pomoc humanitarna dla Ukrainy, ale także o dezinformacji i rosyjskiej propagandzie. Szef Google'a zadeklarował, że chce także pomóc finansowo. Poinformował, że firma przekaże środki organizacjom pozarządowym, które zajmują się organizowaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

– Bardzo dziękuję za zobowiązanie po stronie Google do przekazania środków na wsparcie dla uchodźców, przekazanie środków dla Polski i organizacji pozarządowych w taki sposób, żeby polskie społeczeństwo nie musiało nieść na swoich barkach tego ciężaru – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

– Od początku wojny robimy, co możemy, aby nieść pomoc humanitarną, dostarczać informację i zwalczać dezinformację. Do dziś Google przeznaczył 35 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Jest w tej kwocie ponad 10 mln dolarów dla organizacji non-profit, które działają na rzecz tych, którzy przybywają z Ukrainy do Polski – powiedział prezes Alphabet. – Będziemy wspierać także polskie organizacje pozarządowe, które niosą pomoc na Ukrainę. Dziś ogłaszamy dodatkowe 10 milionów dolarów na pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami – dodał.

– Dziękuję za wizytę w Kijowie i zwrócenie uwagi na kryzys humanitarny, który ma miejsce na Ukrainie. Jesteśmy zainspirowani tym, co dzieje się w Polsce. Tym, jak rodziny otworzyły swoje domy na uchodźców z Ukrainy – powiedział także, odnosząc się do niedawnej podróży premiera Morawieckiego do Kijowa.

Google walczy z dezinformacją

Prezes Alphabet poinformował także, że Google zainwestuje dodatkowe 10 milionów dolarów na walkę z dezinformacją. – Z YouTube zniknęło ponad 12 tysięcy kanałów i 30 tysięcy filmów, które naruszały nasze zasady, szerzyły dezinformację, szerzyły mowę nienawiści i publikowały niedozwolone treści. Zablokowaliśmy także kanały finansowane przez administrację rosyjską – powiedział.

Na koniec konferencji prezes Google otrzymał od premiera Morawieckiego dzieło plastyczne przygotowane przez ukraińskie dzieci, które znalazły schronienie w Polsce.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport