Wojna zatrzęsła polskim rynkiem pracy. Aż o 30 proc. więcej ogłoszeń

„W marcu liczba ofert pracy nie tylko kolejny miesiąc z rzędu była wyższa niż w analogicznym okresie dwa lata temu, ale również była najwyższa w całej historii naszego badania i przebiła barierę 350 tys. ogłoszeń. Po tym, jak w trakcie 2021 roku w polskiej gospodarce zniesiono niemal wszystkie istotne ograniczenia związane z walką z koronawirusem, pracodawcy w Polsce szybko zapomnieli o kryzysie i wrócili do znanej nam sprzed pandemii walki o pracownika. W marcu 2022 roku już kolejny miesiąc z rzędu zanotowaliśmy liczbę nowych ofert pracy (360 tys.) wyższą od liczby ofert publikowanych zarówno rok temu (277 tys.), jak i dwa lata temu (232 tys.)” – czytamy w raporcie.

Najwięcej pracy w Warszawie

Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. W marcu 2022 roku, w stolicy opublikowano 44,8 tys. ofert pracy (41 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą Polski znajduje się Kraków (21,3 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 40 proc. r/r) oraz Wrocław (13,8 tys. ogłoszeń, wzrost o 49 proc. r/r), wskazano także.

„W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców przypada średnio 15,8 ofert pracy (wobec 11,1 rok temu). W marcu 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 27,3 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 25 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 5,1” – czytamy dalej.

– Pomimo pandemii, a teraz także wojny na Ukrainie, polski rynek pracy pozostaje bardzo silny. Pracodawcy nadal są aktywni – chętnie poszukują pracowników do swoich zespołów i robią to nie tylko częściej niż przed rokiem, ale też częściej niż dwa lata temu, a więc przed pandemią. Silne odbicie rynku pracy widoczne w całym 2021 roku jest kontynuowane i marzec – a więc wysoka inflacja i wojna – nie zmienił tego obrazu. Oczywiście, przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą wysokie ceny, wysokie stopy procentowe i ogólny wzrost niepewności gospodarczej, jednak wydaje się, że pozostają optymistami, a ich firmy są przygotowane na przetrwanie ewentualnych trudności. Skoro poradzili sobie z szokami, jakimi były globalne lockdowny w czasie pandemii, mrożenie całych branż i zrywanie łańcuchów dostaw, wierzę, że z nowymi wyzwaniami również sobie spokojnie poradzą – powiedziała partner outsourcing płac i kadr Grant Thornton Monika Smulewicz, cytowana w komunikacie.

Firmy IT rekrutują na potęgę

W marcu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowano wśród zawodów z branży IT (o 100 proc. więcej niż w marcu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z HR i rekrutacją (o 57 proc.). Najniższa dynamika widoczna jest w zawodach związanych z pracą fizyczną (15 proc.). W przypadku zawodów związanych ze zdrowiem zanotowano spadek (o 13 proc.), jednak jest to efekt wysokiej bazy sprzed roku, kiedy popyt na pracowników ochrony zdrowia był bardzo silny.

„W marcu 2022 roku pracodawcy oferowali przyszłym pracownikom średnio 6,5 zachęty w jednej ofercie. To lekki spadek w porównaniu z lutym, ale nadal wynik ten jest jednym z najwyższych w historii” – zakończono.

