Rosyjski tankowiec zatrzymany w związku z sankcjami

Grecja zatrzymała rosyjski tankowiec u wybrzeża wyspy Eubea na podstawie sankcji nałożonych przez Unię Europejską w związku z inwazją na Ukrainę.

Rosyjski tankowiec Pegaz z 19 członkami załogi został zatrzymany w niedużej odległości od stolicy Grecji, Aten. Greckie ministerstwo morskie poinformowane, że zatrzymany został sam okręt, a nie paliwo na nim się znajdujące.

Wcześniej okręt zgłosi problemy z silnikiem, a ciężkie warunki morskie zmusiły załogę do zacumowania w pobliżu miejscowości Karistos na wyspie Eubei. Tam został zatrzymany przez służby greckie. Przed zatrzymanie statek był holowany do portu na Peloponezie, gdzie miało dojść do przeładunku paliwa na inną jednostkę.

Europejskie sankcje przeciwko Rosji

Na początku kwietnia, w ramach piątego pakietu sankcji, Unia Europejska zablokowała rosyjskim okrętom wstęp do unijnych portów. W embargo zostawiono sporo furtek, z portów mogą korzystać m.in. rosyjskie okręty transportujące produktu rolnicze i żywność oraz surowce energetyczne.

Najnowszy pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji obejmuje także embargo na import węgla, które wejdzie w życie od sierpnia i pozbawi Rosję dochodu w wysokości 4 mln euro rocznie. Pakiet obejmuje także sankcje na kolejne banki.

Komisja Europejska rozważa także kroki w sprawie sankcji na rosyjską ropę naftową, co byłoby najboleśniejszym uderzeniem w fundusze Kremla. Ze względu na duże uzależnienie się Europy od rosyjskiego paliwa niemożliwe jest wprowadzenie pełnego embargo. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen rozwiązaniem mogą być dodatkowe podatki lub nowe system płatności, jak np. escrow. Mogłyby one trafić do szóstej transzy sankcji przeciwko Rosji.

