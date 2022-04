NFZ policzył, ile dostał z podatku cukrowego. Na co wydano te pieniądze?

Na biurku ministra zdrowia jest już raport, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył, na co przeznaczył środki z tzw. podatku cukrowego. Zaczął on obowiązywać w 2021 roku i nałożony jest na napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia. Ustawodawca przekonywał, że poprzez nałożenie dodatkowej opłaty na słodzone napoje uda się zniechęcić część konsumentów do kupowania ich, a więc osiągnięty zostanie efekt prozdrowotny.

Opłata cukrowa stanowi w 96,5 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze mają być przeznaczone na działania edukacyjne i profilaktyczne oraz leczenie pacjentów z nadwagą. Fundusz zwrócił w piśmie uwagę, że ustawa nie określa sposobu podziału opłaty pomiędzy poszczególne zadania.

Informacje o sprawozdaniu – wraz ze skanem dokumentów- podał na Twitterze Wojciech Wiśniewski, prezes Public Policy.

1,42 mld zł z tytułu podatku cukrowego

I tak, z tytułu podatku cukrowego budżet NFZ „wzbogacił się” o nieco ponad 1,42 mld zł. Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na refundację produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy, a kwotę 494 mln zł wydano na paski do mierzenia glukozy we krwi. Ponad 150 mln zł łącznie wydano na świadczenia w zakresie chorób metabolicznych, świadczenia w zakresie diabetologii dla dorosłych i dla dzieci oraz kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad pacjentami z cukrzycą.

„Środki z opłaty zostały przekazane na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych oraz na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym” – napisano w raporcie.

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych Narodowy Fundusz Zdrowia środki z opłaty przeznaczył „na kontynuowanie projektów – Środa z Profilaktyką oraz rozwój portalu diety.nfz.gov.pl”.

„W celu edukacji prozdrowotnej Polaków oraz w związku z szerzeniem wiedzy na temat wpływu żywienia na zdrowie, na portalu diety.nfz.gov.pl dostępne są plany żywieniowe przygotowane z myślą o prawidłowym żywieniu i kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Portal diety.nfz.gov.pl oferuje plany żywieniowe z zakresu dietoprofilaktyki oraz dietoterapii. Uzupełnieniem ww. działań jest regularna, stała komunikacja na kanałach social media” – poinformował NFZ.

