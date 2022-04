Unilever nie będzie zachęcał dzieci do zakupów ani współpracował z młodymi inflencerami

Koncern Unilever, właściciel takich marek, jak Dove, Rexona, Ben&Jerry's, Magnum, Hellmann's zapowiedział, że przestanie promować swoje produkty spożywcze i napoje przeznaczone dla dzieci, a także nie będzie kierował reklam do osób w wieku poniżej 16 lat. Produktów nie będą też promować nastoletni influencerzy – informuje serwis „Wirtualne Media”. – Wprowadzając te zmiany, naszym celem jest dalsze zmniejszanie ekspozycji dzieci na reklamy z branży spożywczej i napojów, a zamiast tego wspieranie rodziców w wyborze odpowiednich smakołyków, którymi mogą się od czasu do czasu cieszyć – powiedział Matt Close, prezes firmy Unilever ds. lodów



W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania i Portugalia, podobne zasady już obowiązują. W Wielkiej Brytanii żywność lub napoje o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS) nie mogą być sprzedawane w sposób skierowany do osób poniżej 16 roku życia. Pod koniec tego roku zacznie też obowiązywać zakaz marketingu żywności i napojów HFSS w kanałach cyfrowych i telewizji przed godziną 21:00.

Z kosmetyków zniknęło słowo „normalny”

W zeszłym roku koncern zapowiedział, że z opakowań kosmetyków zniknie przymiotnik „normalny” – by nie wzbudzać negatywnych skojarzeń u klientów. Unilever przeprowadził badanie wśród 10 tys. konsumentów z 9 krajów świata, w których pytano o szampony do włosów normalnych i kremy do cery normalnej. Wyniki sondażu wskazują, że aż 7 na 10 konsumentów negatywnie postrzega określenie „normalny” na opakowaniach kosmetyków. 56 proc. respondentów uznało, że może ono prowadzić do poczucia wykluczenia.

