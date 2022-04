Badanie: Brak rozwoju zawodowego powodem rotacji pracowników

W najnowszej 47. edycji raportu Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster tradycyjnie przyjrzano się kwestii rotacji na rynku pracy w Polsce. Z przeprowadzonego na potrzeby raportu badania wynika, że w ciągu minionego półrocza pracodawcę zmienił co piąty pracownik (21 proc.). Najczęściej były to osoby z południowych regionów kraju (25 proc.), mieszkańcy dużych miast (26 proc.), kierowcy (38 proc.), sprzedawcy (36 proc.) i inżynierowie (32 proc.).

Badanie Randstad pokazuje, że poza wyższym wynagrodzeniem (45 proc.), główną przyczyną zmiany pracodawcy były lepsze perspektywy rozwoju zawodowego w nowym miejscu zatrudnienia (44 proc.).

Właśnie kwestia rozwoju zawodowego była istotnym wątkiem najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy. Pytani o to, czym jest ów rozwój, badani najczęściej odpowiadali: zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez nowe zadania i obowiązki (59 proc.), udział w szkoleniach lub kursach podnoszących kwalifikacje (55 proc.), awans na coraz wyższe stanowiska (43 proc.), czy zdobywanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje (również 43 proc.).

— Wskazany powyżej wysoki odsetek odpowiedzi utożsamiających rozwój z udziałem w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje napawa optymizmem w kontekście potrzeb naszego rynku pracy. Jednocześnie jednak rzeczywisty odsetek pracowników uczestniczących w szkoleniach, kursach bywa o wiele niższy. Doświadczenia w tym obszarze potwierdza bowiem jedynie 41 proc. ankietowanych, a tylko 25 proc. pracodawców w ocenie badanych wyraża zainteresowanie tym aspektem rozwoju pracowników. Zwraca uwagę niska pozycja nauki w szkole (technikum, liceum), uczelni wyższej (studia, podyplomowe, doktorat itd.) w okresie pracy dla perspektyw rozwoju zawodowego. Ma to znaczenie tylko dla 8 proc. badanych przy 21 proc. osób wykazujących się tego rodzaju doświadczeniem w pracy – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Na rozwoju zawodowym bardziej zależy kobietom

Niemal wszyscy uczestnicy badania deklarują, że zależy im na rozwoju zawodowym (98 proc.), z czego 17 proc. twierdzi, że w bardzo dużym stopniu. Na rozwoju zawodowym bardziej zależy kobietom niż mężczyznom. Co piąta kobieta deklaruje bardzo duże zainteresowanie tym aspektem, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten stanowi 15 proc. Potrzeba rozwoju zawodowego wyraźnie częściej deklarowana jest wśród młodszych pracowników do 30 roku życia, a także wśród osób z wyższym wykształceniem.

— Różnica w odpowiedziach między kobietami a mężczyznami nie powinna być dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że kobiety są statystycznie lepiej wykształcone i wykwalifikowane niż mężczyźni. Różnice w grupach wiekowych mogą tłumaczyć perspektywy kariery i priorytety: osoby młodsze mają jeszcze czas, by piąć się po szczeblach kariery i częściej ich motywacją są wyższe zarobki w przyszłości. Osoby po 50 roku życia z kolei często osiągnęły już pożądany poziom zatrudnienia, który chcą utrzymać. W większym stopniu są też angażowane w proces dzielenia się wiedzą i doświadczenia, a nie podnoszenia kwalifikacji – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członkini Zarządu Randstad Polska.

Pytani o to, dlaczego zależy im na rozwoju zawodowym, blisko połowa ankietowanych odpowiedziała, że lubi rozwijać swoje umiejętności i uczyć się nowych rzeczy dla własnej satysfakcji (48 proc.). Niewiele mniej, bo 44 proc. przyznaje, że traktuje rozwój zawodowy jako szansę na wyższe zarobki u przyszłego pracodawcy. 38 proc. respondentów zależy na rozwoju zawodowym dla podniesienia samooceny.

Szefowie nie dbają o rozwój pracowników?

61 proc. ankietowanych twierdzi, że dba o swój rozwój zawodowy. Według 60 proc. to pracodawca powinien dbać o rozwój swoich podwładnych. Poczucie, że tak się dzieje ma tylko co trzeci badany (34 proc.). W jaki sposób pracodawca dba o rozwój pracownika? Tu respondenci najczęściej udzielali następujących odpowiedzi: daje poczucie uznania (39 proc.), umożliwia zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności od innych pracowników (32 proc.), powierza realizację coraz bardziej odpowiedzialnych zadań (31 proc.).

Uczestników badania poproszono również o wskazanie najbardziej kluczowych na rynku pracy umiejętności w perspektywie najbliższej dekady. 62 proc. ankietowanych wymieniło znajomość języków obcych. Na dalszych miejscach znalazły się: umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian w rzeczywistości zawodowej i społecznej (52 proc.), a także kompetencje cyfrowe pozwalające na pracę z nowymi technologiami (50 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 3-17 marca br. na próbie 1009 osób w wieku 18-64 lata, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych (o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie).

