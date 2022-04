Upadł bank rosyjskich oligarchów. 26 tys. klientów straci majątki

Klienci Amsterdam Trade Banku mają poważny problem. Instytucja, która nazywana była bankiem rosyjskich oligarchów, właśnie ogłosiła upadłość. Na lodzie pozostało 26 tys. klientów, którzy zdeponowali na kontach ponad 400 milionów euro.

Jak donosi holenderski dziennik gospodarczy Het Financieele Dagblad, Amsterdam Trade Bank ogłosił upadłość. Jak pisze gazeta, jeszcze w czwartek 21 kwietnia właściciele szukali nowego inwestora, ale ze względów politycznych i wizerunkowych, nie było chętnych na przejęcie udziałów.

Bank rosyjskich oligarchów

Jednym z głównych udziałowców jest rosyjski miliarder Michaił Fridman. Znalazł się on na liście sankcyjnej nie tylko Unii Europejskiej, ale także Wielkiej Brytanii. Instytucja nazywana jest bankiem rosyjskich oligarchów. To właśnie tutaj swoje aktywa lokowali przyjaciele Władimira Putina i popierani przez niego szefowie największych koncernów w Rosji. Po rozpoczęciu zbrodniczej inwazji na Ukrainę wielu klientów, którzy zdawali sobie sprawę z powiązań banku, postanowiło rozwiązać swoje konta. Spowodowało to bardzo trudną sytuację finansową.

Co stanie się z pieniędzmi osób, które jednak nie zamknęły swoich kont przed weekendem? Jak donoszą holenderskie media, osoby, które nie wycofały swoich pieniędzy, miały problemy z dostępem do środków już od piątkowego popołudnia. Holenderski Bank Centralny zapewnia jednak, że klienci banku mają zagwarantowane depozyty do wysokości 100 tysięcy euro. Co z tymi, którzy zgromadzili tam więcej środków? Prawdopodobnie będą mieli bardzo poważne problemy, aby je odzyskać.

