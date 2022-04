Elon Musk jednak kupi Twittera? Negocjacje ruszyły

Agencja Reutersa dowidziała się, że rada dyrektorów na poważnie zaczęła rozważać możliwość sprzedania Twittera Elonowi Muskowi, który wyraził chęć kupienia portalu społecznościowego i zabezpieczył na ten cel 43 mld dolarów.

Początkowo rada nie była przychylnie nastawiona do pomysłu i wdrożyła strategię „pigułki z trucizną”. Według niektórych analityków mogło wiązać się to z tym, że Musk zapowiedział, że jeśli uda mu się kupić Twittera to obniży wynagrodzenia wszystkim dyrektorom do zera.Według Elona Muska, który w ostatnim czasie spotykał się z akcjonariuszami Twittera, serwis musi zostać zdjęty z giełdy, aby przeszedł odpowiednie zmiany, które pozwolą mu się stać „prawdziwą platformą wolnego słowa”.

Sprzedaż Twittera Muskowi jednak możliwa

Chociaż początkowo propozycja Muska spotkała się z niechęcią dyrektorów, to pod naciskiem akcjonariuszy zaczęli oni zmieniać zdanie. Według ekspertów odmówienie sprzedaży Twittera po bardzo atrakcyjnym kursie (Musk zaproponował 54,2 dolara za akcję) byłoby działaniem na szkodę akcjonariuszy.

Elon Musk zapowiedział, że jego oferta jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Jednak rada dyrektorów rozważa negocjacje jeszcze lepszych warunków sprzedaży, informuje Reuters.

Twitter sprawdza także, czy przeciwko Muskowi nie są prowadzone żadne postępowania regulacyjne, np. przez Komisję Giełd i Papierów Wartościowych. Komisja wcześniej ukarała szefa Tesli po tym, jak napisał na Twitterze, że planuje wykupić akcje firmy i wycofać ją z giełdy.

Elon Musk jest aktywnym użytkownikiem Twittera i jak sam twierdzi, portal ma potencjał, aby stać się miejscem do prawdziwie wolnej wypowiedzi i wymiany poglądów. Aby do tego doprowadzić, Musk kupił 9,1 proc. akcji Twittera i miał zasiąść w radzie dyrektorów, jednak zrezygnował z tego i zaproponował, że wykupi pozostałe 89 proc.

