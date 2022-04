Rosja zakręciła gaz Polsce? Dostawy w ramach kontraktu jamalskiego wstrzymane

Najpierw dostawy gazu z Rosji gazociągiem jamalskim zostały znacznie zmniejszone, a następnie całkowicie wstrzymane, informuje Onet. Wprost dowiedział się nieoficjalnie, że w tej sprawie trwa posiedzenie zespołu bezpieczeństwa energetycznego w KPRM.

Na razie ani strona polska, ani rosyjska nie potwierdziły wstrzymania dostaw.

Polska bez rosyjskiego gazu?

PGNiG, które jest odbiorcą rosyjskiego gazu w Polsce już, wcześniej informowało o przygotowaniach do pozyskiwania gazu z innych kierunków. Spółka podkreślała, że jest gotowa na różnie scenariusze, włącznie z całkowitą rezygnacją z odbioru rosyjskiego gazu i przestawienie się na inne kierunki dzięki rozbudowie infrastruktury Gaz-System.

Nieoficjalnie wiadomo, że w piątek 22 kwietnia upłynął termin, do którego Rosja wzywała odbiorców do płatności za gaz w rublach. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zapowiedział we wtorek 26 kwietnia, że Polska nie będzie płacić Rosji w rublach i jest gotowa na odcięcie dostaw gazu.

Pod koniec marca prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że tzw. kraje nieprzyjazne Rosji będą musiały płacić za gaz w rublach, w innym przypadku dostawy zostaną wstrzymane. Już wtedy większość krajów UE informowała, że nie ma zamiaru dostosowywać się do żądań Rosji.

Czytaj też:

Naimski: Od 2023 roku nie będziemy kupować gazu od rosyjskich dostawców