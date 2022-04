W tym tygodniu ranking 50 najlepszych pracodawców w Polsce

Przez ostatnie kilka tygodni szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w których firmach Polakom pracuje się najlepiej. Skontaktowaliśmy się z ponad 500 największymi polskimi pracodawcami. Pytaliśmy ich o to, czy w ostatnim roku przeprowadzali u siebie zwolnienia grupowe lub czy planują je przeprowadzić w 2022 r. Interesowało nas to, czy dawali swoim pracownikom podwyżki, czy obcinali im pensje. Czy redukowali zatrudnienie, czy je zwiększali. Czy zatrudniają pracowników na umowie o pracę, czy też na tzw. śmieciówkach.

Przy dwóch poprzednich edycjach pytaliśmy również o to, jak firmy chronią swoich pracowników w dobie pandemii COVID-19. Chociaż pandemia już za nami, to polski biznes mierzy się dziś z kolejnym zagrożeniem. Mowa oczywiście o wojnie na Ukrainie. Dlatego w tym roku postanowiliśmy również spytać o to, jak polscy pracodawcy wspierają Ukraińców oraz czy w ostatnim miesiącu przyjęli do pracy uchodźców.

Kiedy myślimy o najlepszych pracodawcach, do głowy od razu przychodzą giganci z Doliny Krzemowej albo spółki skarbu państwa. Ale w pierwszej dziesiątce naszego zestawienia tylko dwie firmy są kontrolowane przez państwo. A gigant technologiczny jest tylko jeden. I to nie z główną siedzibą w Kalifornii.

Kto więc jest najlepszym polskim pracodawcą? W jakich branżach i jakich firmach Polakom pracuje się najlepiej? Gdzie dają największe podwyżki, a gdzie tną maksymalnie zatrudnienie? O tym wszystkim w najnowszej edycji rankingu 50 najlepszych polskich pracodawców.

Pod koniec maja opublikujemy również coroczny ranking 200 największych polskich firm. Po nim listę Ambasadorów, czyli największych polskich eksporterów oraz Gepardów – najszybciej rozwijających się polskich firm.